Twilight : Le Set Lego De La Maison Des Cullen Un Retour En Deçà Des Attentes

Lego s'inspire de la saga Twilight pour créer un set représentant la maison des Cullen. L'ensemble, fidèle à l'esprit de l'univers, offre une expérience de construction immersive, mais le résultat final manque de finesse et de détails.

La saga Twilight , avec ses cinq films et ses fans dévoués, a longtemps captivé le public. L'histoire d'amour entre Bella Swan et Edward Cullen, un vampire à la beauté énigmatique, a connu un succès phénoménal, malgré ses critiques. Les films, portés par les performances de Kristen Stewart et Robert Pattinson, ont peints un portrait romantique, parfois naïf, de leur relation passionnelle.

L'univers sombre et mystérieux de Forks, la ville pluvieuse où se déroule l'histoire, a contribué à l'atmosphère envoûtante de la saga. Cependant, l'ensemble des films a été critiqué pour son manque de profondeur et son rythme mollasson. Aujourd'hui, on s'intéresse à une nouvelle création Lego qui s'inspire de cet univers: une reproduction fidèle de la maison des Cullen, l'un des décors emblématiques de la saga. Le set, composé de 2 001 briques, permet de construire la demeure ultramoderne de la famille vampire, avec son jardin luxuriant et ses grandes baies vitrées. Chaque pièce de la maison est détaillée avec soin, offrant des éléments de décor comme un piano, un canapé et un lit, pour une expérience de construction riche et immersive. Le set inclut également la construction du pick-up rouge de Bella et la figurine de Jacob sous sa forme de loup-garou, ajoutant une touche de variété et d'excitation. Malgré la précision de la reproduction, le résultat final n'atteint pas pleinement les attentes. L'ensemble donne une impression de bloc massif et la décoration intérieure, malgré les quelques stickers, reste assez banale. Le set manque également de certains personnages importants de la famille Cullen, ce qui pourrait décevoir les fans les plus dévoués. Le prix élevé de 219 euros pourrait également dissuader certains collectionneurs. Néanmoins, ce set Lego s'adresse avant tout aux fans de la saga Twilight, qui pourront s'amuser à recréer les scènes emblématiques et à plonger à nouveau dans l'univers fascinant des vampires





LePoint / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

LEGO Twilight Maison Des Cullen Collection Fans Film Saga Vampires

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Twilight La Maison des Cullen s’invite par surprise dans un set LEGO inédit !LEGO et Lionsgate ont dévoilé leur toute dernière collaboration : le set LEGO Ideas Twilight La Maison des Cullen. Cette annonce marque une première incursion de l'univers Twilight dans le monde LEGO, ravivant ainsi la passion des fans de la saga à succès.

Lire la suite »

Cette franchise s’invite par surprise dans un set LEGO inédit !LEGO et Lionsgate ont dévoilé leur toute dernière collaboration : le set LEGO Ideas Twilight La Maison des Cullen. Cette annonce marque une première incursion de l'univers Twilight dans le monde LEGO, ravivant ainsi la passion des fans de la saga à succès.

Lire la suite »

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Rennes Inondée par la Tempête HerminiaLa capitale bretonne de Rennes a été durement touchée par la tempête Herminia, avec des inondations importantes et des mesures d'évacuation prises. La montée des eaux du canal de l'Ille et Rance a forcé la mairie à évacuer quatre rues et à ouvrir des gymnases d'accueil. Des habitants témoignent d'une situation inédite, avec des maisons inondées et des dégâts matériels importants. La tempête a provoqué des pluies et des vents violents sur le nord-ouest de la France, entraînant des inondations et des coupures de courant.

Lire la suite »

La Légion d'honneur distingue des artisans, des artistes et des personnalités politiquesLa promotion de janvier 2025 de la Légion d'honneur honore 1702 personnes, notamment pour leur contribution à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Des artistes, des politiques, des économistes et des sportifs sont également distingués.

Lire la suite »

A Davos, des dirigeants inquiets des guerres et des barrières douanièresL’édition 2025 du Forum économique mondial s’ouvre ce lundi 20 janvier en Suisse. La réunion annuelle des grands chefs d’entreprises est marquée par la crainte des conséquences géopolitiques des guerres et du réchauffement climatique.

Lire la suite »