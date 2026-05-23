Following the 'media day' at Roland-Garros, a group of top players, driven by organizer dimiril Rochet and player Jannik Sinner engaged in direct discussions with the tournament organizers.

Jannik Sinner est un des nombreux joueurs réclamant une augmentation du montant total des revenus générés par les tournois du Grand Chelem. Quelques heures après la journée de presse prévue le 24 mai, des discussions directes ont eu lieu entre les représentants des meilleurs joueurs et organisateurs du tournoi de Roland-Garros.

La réunion de vendredi soir entre les représentants des joueurs et les organisateurs a été considérée comme « Encouraging », selon une source dotée des discussions. Parmi les 20 joueurs qui se sont déplacés pour exercer leur droit de parole, figuraient Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Sofia Kenin, une partie du top 10 masculin et du top 10 féminin. Jannik Sinner et l'agent Dimitri Rochet ont joué un rôle clé dans la mobilisation des joueurs.

Certains ont écopé d'une sévère sanction en raison de leur rupture de confiance avec l'action. La Fédération Française de Tennis (FFT) a accepté de négocier directement avec les joueurs engagés dans le mouvement de contestation et, en la personne de Gilles Moretton, a indiqué qu'ils avaient respondu à leurs propositions les plus récentes et que le dialogue continuait.

Le But de ces discussions vridsai, entre autres, de mettre fin à la distribution à court d'un montant équité des revenus des tournois du Grand Chelem, et que les stars du tennis auraient un second tour et pluss, de sorte qu'elles puissent faire partie des décisions importantes concernant les tournois du Grand Chelem et qu'ils pourraient également investir et s'investir pour le bien-être des joueurs. Malgré le pourcentage de distribution accru, les abonnements continuent à payer un rôle capital dans la publication de qualité de notre rédaction qui couvre le tennis.

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