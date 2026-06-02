TV 4K QLED à moins de 300 euros : l'Edenwood ED55 d'Electro Depot

Electro Depot propose une télévision 4K QLED de 55 pouces à moins de 300 euros. Découvrez les caractéristiques de la Edenwood ED55 : écran 140 cm, Son stéréo 16 W, Smart TV avec Vidaa U, HDR 10 et fixation VESA.

Il n'est plus nécessaire de débourser une fortune pour disposer d'une TV qui profite d'une résolution 4K et des fonctionnalités de Smart TV. Electro Depot propose un modèle complet dont le prix reste inférieur à 300 euros.

La TV Edenwood ED55 est un modèle qui est équipé d'un écran de 55 pouces, ce qui correspond à une diagonale de l'image confortable de 140 cm. Le son est assuré par 2 haut-parleurs stéréo de 8 watts chacun. À ceci s'ajoutent des bordures particulièrement fines qui amplifient un peu plus la sensation d'immersion.

La TV Edenwood ED55 est livrée avec son pied pour être posée sur un meuble, mais reçoit également un perçage VESA afin d'être directement fixée sur votre mur. Pour profiter de cette offre, rendez-vous, toutes affaires cessantes, dans l'un des nombreux magasins Electro Depot, ou directement sur le site de vente en ligne de l'enseigne, ou la TV Edenwood ED55 vous attend au prix deGrâce à la 4K, et sa résolution de 3 840 x 2 160 pixels, les détails apportés à l'image sont bluffants.

La TV Edenwood ED55 utilise pour cela une technologie QLED. On appréciera également la présence du système HDR 10 afin d'optimiser un peu plus l'image. Mais la TV Edenwood ED55 est également une Smart TV. Elle dispose, pour cela, du protocole Wi-Fi qui lui permet de se connecter directement à votre réseau local.

Vous accédez ainsi à l'ensemble de vos chaînes de télévision et autres plateformes de streaming qui accompagnent votre abonnement Internet. Afin d'assurer une fluidité exceptionnelle entre vos programmes, la Edenwood ED55 utilise le système d'exploitation Vidaa, reconnu pour son extrême efficacité. Vous pouvez ainsi lancer une recherche spécifique et avoir une vue d'ensemble des programmes proposés.

Il va être très difficile de résister à cette offre Electro Depot sur la TV 4K QLED Edenwood ED55, proposée par l'enseigne au prix de 299 euros





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