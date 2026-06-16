Turtle Beach Stealth Pro II : un casque gaming haut de gamme avec une connectivité sans-fil améliorée et une autonomie impressionnante

Le Turtle Beach Stealth Pro II est un casque gaming haut de gamme qui propose une connectivité sans-fil améliorée et une autonomie impressionnante. Il est disponible à environ 350 € et se compare aux références du segment haut de gamme.

Les casques gamers classiques sont déjà assez bons de manière générale, mais certains joueurs exigeants souhaitent plus, beaucoup plus. Alors, le Turtle Beach Stealth Pro II met le paquet sur les fonctionnalités, la qualité audio , mais aussi la qualité de fabrication.

Trois ans après un premier Stealth Pro déjà très solide, Turtle Beach remet le couvert avec une version 2 entièrement repensée. Au programme de ce, un design qui n'a plus rien à voir avec son prédécesseur, de nouveaux transducteurs de 60 mm, une connectivité sans-fil encore plus poussée et une autonomie qui frôle 'l'infini'. Vendu tout de même, autour de 350 €, il vient se frotter aux références du segment haut de gamme. Alors, vaut-il le coup ? Notre verdict après dix jours de test





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Turtle Beach Stealth Pro II Casque Gaming Connectivité Sans-Fil Autonomie Qualité Audio

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