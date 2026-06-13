Turquie : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match de la Coupe du Monde en direct ce dimanche ?

La Coupe du Monde 2026 continue dans le groupe D. L'Australie défie la Turquie à Vancouver, pour un duel entre deux sélections ambitieuses bien décidées à passer le premier tour.

La Coupe du Monde 2026 continue dans le groupe D. L' Australie défie la Turquie à Vancouver, pour un duel entre deux sélections ambitieuses bien décidées à passer le premier tour.

L'Australie affronte la Turquie dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin, à 6h00 heure française, à Vancouver, au Canada. Ce match du groupe D de la Coupe du Monde 2026 est diffusé en direct sur beIN Sports, seule chaîne à proposer l'intégralité du tournoi. Ce duel du groupe D s'annonce très serré : la Turquie (22e au classement FIFA) et l'Australie (27e) se tiennent dans un mouchoir.

Les Turcs, troisièmes du Mondial 2002 lors de leur dernière apparition, effectuent un retour très attendu après s'être qualifiés via les barrages européens fin mars 2026, portés par une génération évoluant dans les grands clubs du continent. L'Australie, elle, dispute sa sixième Coupe du Monde consécutive et reste sur un huitième de finale au Qatar en 2022, fruit d'un collectif rigoureux et solidaire.

Lors de leurs deux seules confrontations, des amicaux disputés en 2004, la Turquie l'avait emporté à chaque fois. Dans un groupe D emmené par les États-Unis, pays hôte, et complété par le Paraguay, ce face-à-face entre outsiders pourrait peser lourd : les deux premiers, plus les huit meilleurs troisièmes, accèdent aux huitièmes. Ce match du groupe D se regarde sur beIN SPORTS, inclus dans le Pass RMC Sport + beIN SPORTS.

Entièrement digitale, l'offre réunit 4 canaux HD RMC Sport et 10 canaux HD beIN SPORTS dans l'application RMC Sport, avec l'intégralité des 104 rencontres de la Coupe du Monde 2026. Tarif : 19 euros par mois la première année, puis 29 euros par mois, plus 1 euro de frais d'inscription ; une option sans engagement est proposée.

Le Pass donne aussi accès à la Liga, à la NBA, à l'UFC, à la PFL et à l'Hexagone MMA, en direct et en replay





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