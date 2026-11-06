Turquie COP31 : Tensions entre Énergie et Environnement à Antalya

Alors que la Turquie accueille la COP31 à Antalya, des conflits locaux opposent habitants et compagnies minières comme YK Enerji, révélant un paradoxe énergétique.

La Turquie se prépare à accueillir la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP31 à Antalya du lundi prochain pour une durée de deux semaines. L'objectif affiché par Ankara est de présenter un bilan environnemental favorable mettant en avant le développement des énergies renouvelables. Pourtant, cette célébration internationale se déroule dans un contexte de tensions locales exacerbées par l'exploitation minière dans la région de Mugla au sud-ouest du pays.

Conflits Locaux et Expropriations Forcées

Nejla Isik, maire du village d'Ikizkoy qui compte 70 foyers, mène un combat frontal contre la société minière YK Enerji. Cette dernière souhaite élargir ses opérations dans la zone connue sous le nom de forêt d'Akbelen, située à proximité immédiate du village. Nejla Isik qualifie la mine principale de trou de l'enfer et dénonce la dévastation progressive de la province par des projets similaires.

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La situation s'est aggravée en janvier dernier après la signature d'un décret d'expropriation d'urgence par le chef de l'État Recep Tayyip Erdogan. Ce texte ordonne la saisie de 679 parcelles de terrain, provoquant une vive résistance parmi les habitants locaux qui craignent la disparition pure et simple de leurs communautés rurales.

Plusieurs procès sont actuellement en cours pour contester les décisions de la compagnie propriétaire de la mine et de la centrale thermique adjacente. Esra Isik, la fille de la maire, a elle-même été placée en garde à vue le 31 mars dernier. Elle purgeait une détention de 42 jours après avoir protesté contre une délégation officielle effectuant une expertise préalable aux expropriations prévues pour six villages.

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Position des Acteurs Économiques et Politiques

La compagnie YK Enerji défend ses activités en invoquant la sécurité énergétique nationale. Ahmet Eyidogan, le directeur général de l'entreprise, affirme que cette dernière fournit de l'électricité à plus de 2 millions de foyers chaque jour. Pour maintenir cette production face à la baisse des gisements actuels, l'accès à de nouvelles ressources est jugé indispensable.

Ahmet Eyidogan promet que les centres-villages, ainsi que les mosquées, les écoles et les cimetières seront épargnés par les travaux. Il garantit que des solutions alternatives seront proposées aux propriétaires des parcelles les plus excentrées et que les terres seront réaménagées par la replantation d'espèces végétales adaptées. Le groupe se présente également comme un soutien officiel de la COP31 et se dit engagé dans l'objectif de neutralité carbone.

Du côté des riverains, la colère est immense et les arguments économiques ne suffisent pas à calmer les craintes. Aytac Yakar, une femme au foyer de 56 ans qui a déjà dû quitter son village natal d'Isikdere englouti par une mine en 2018, refuse de nouvelles déplacées. Elle menaçait de s'immoler si on venait troubler son foyer actuel dans un bourg qui risque lui aussi le même sort.

Impact Réel sur les Populations et l'Avenir

Une loi entrée en vigueur en 2025 a considérablement accéléré les délais administratifs pour les projets miniers et ouvert à l'exploitation des zones auparavant protégées, y compris des oliveraies. Nejla Isik dénonce le pillage systématique des terres qui ont appartenu à trois ou quatre générations de sa famille. Le Conseil d'État a rejeté le recours des habitants contre les expropriations, laissant la voie libre aux compagnies.

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Une employés anonyme de la centrale thermique Kemerkoy à Milas souligne que l'activité crée des emplois pour 70 % de sa population locale. Cette réalité économique complexe montre que certains habitants dépendent directement des revenus générés par l'exploitation du charbon et des centrales thermiques adjacentes.

Les militants écologistes comme Nejla et Esra Isik ont décidé de boycotter la conférence internationale à Antalya. Esra Isik estime que son arrestation a donné une portée mondiale à leur combat, mais elle refuse de se rendre dans les salles de conférence où elle sait qu'elle ne sera pas écoutée. Pour elle, le village est en train de brûler sur place et ne peut être abandonné aux seules promesses internationales.

La COP31 à Antalya aura donc lieu sous le signe d'une tension entre les objectifs globaux de transition énergétique et les réalités locales de survie. Les habitants de la région de Mugla continuent de se mobiliser régulièrement pour débattre des prochaines actions, refusant de voir leurs maisons et leurs tombes arrachées de leurs mains par l'expansion minière.