Turquie-Belgique : Infos, diffusion et enjeux du match de Ligue des nations

Découvrez où et quand regarder Turquie-Belgique le 12 novembre en Ligue des nations. Analyse des enjeux pour les Diables Rouges et diffusion sur L'Équipe Live Foot.

Le match opposant la Turquie à la Belgique se déroulera ce jeudi 12 novembre à 18h au stade Gürsel-Aksel d'Izmir, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations, groupe 1. Cette rencontre cruciale pour les deux sélections nationales offre une nouvelle opportunité aux Diables Rouges de consolider leur position en course pour les quarts de finale, tandis que les Turcs cherchent à sortir de leur crise intérieure.

Enjeux tactiques et contexte du groupe

Les Belges, entraînés par Mark van Bommel, occupent actuellement la troisième place du groupe avec 6 points, à une longueur de l'Italie et à quatre points du leader, la France. Pour atteindre les quarts de finale, les Diables Rouges doivent impérativement remporter ce déplacement en Turquie, qui constitue une étape essentielle avant leur prochain affrontement contre l'Italie.

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La formation belge s'est imposée lors de ses deux premières rencontres, notamment en Italie (2-0) et face à la Turquie à domicile (3-0), mais a subi deux défaites contre les Bleus, dont une sévère (4-1) au Stade de France. Une victoire ici-bas serait donc stratégique pour maintenir leur dynamique positive et assurer leur qualification pour la suite de la compétition.

La situation critique de l'équipe turque

En face, la Turquie traverse une période particulièrement difficile en étant derniers de leur groupe avec zéro point après quatre journées. Les hommes de Hakan Çalhanoğlu, récemment défaite contre l'Italie (3-1), affrontent donc ce défi avec une pression immense, cherchant à profiter de l'avantage du terrain pour enfin marquer des points et espérer terminer cette phase de groupe sur une note plus positive.

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Informations de diffusion et accès au streaming

Ce match de Ligue des nations sera diffusé en direct sur la chaîne L'Équipe Live Foot, à partir de 18h ce jeudi 12 novembre. Les spectateurs ayant une connexion internet peuvent également suivre la rencontre en streaming via le site officiel et l'application de L'Équipe, garantissant ainsi une couverture médiatique complète pour tous les fans de football suivant cette compétition internationale majeure.

Prochaines étapes et calendrier des qualifications

Après cette rencontre, les équipes se prépareront pour leurs ultimes rendez-vous de la phase de groupes, avec des enjeux toujours plus élevés pour la qualification vers les quarts de finale de la Ligue des nations. Les Diables Rouges devront se concentrer sur leur prochain match contre l'Italie, tandis que la Turquie devrait devoir rebondir rapidement pour éviter une élimination précoce de la compétition.