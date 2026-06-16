Tunisie: Sabri Lamouchi démissionne, Hervé Renard nommé entraîneur de l'équipe nationale

La Tunisie a annoncé la démission de Sabri Lamouchi, entraîneur de l'équipe nationale, et la nomination de Hervé Renard comme son successeur. Les Aigles de Carthage ont été passés par tous les états dans leur camp de base de San Pedro Garza Garcia, au Mexique, avant la nomination de Renard.

D'après nos confrères de L'Équipe, huit joueurs avaient promis à Sabri Lamouchi qu'ils quitteraient la sélection tunisienne s'il était démis de ses fonctions. Un pacte non-tenu à l'annonce de la nomination de Hervé Renard .

Seul dans sa chambre d'hôtel, Sabri Lamouchi a fini par être rejoint par son ami André-Pierre Gignac. Les Aigles de Carthage sont passés par tous les états dans leur camp de base de San Pedro Garza Garcia, au Mexique. Avant sa suppression, on y apprenait qu'un accord avait 'été conclu pour le limogeage du technicien franco-tunisien' et que 'des dispositions' étaient 'prises pour nommer Mondher Kebaier entraîneur de l'équipe nationale'.

La possible nomination du directeur technique national, présent dans l'hôtel, n'était pas du goût de tout le monde et huit joueurs seraient allés voir Sabri Lamouchi pour lui garantir qu'ils quitteraient la sélection s'il était licencié. Une promesse qui ne sera pas tenue au moment où Moez Nasri, président de la Fédé, annoncera le nom de son successeur, Hervé Renard, avant même d'avoir résilié le contrat de Lamouchi.

Après le dîner de la délégation, Sabri Lamouchi et cinq membres de son staff sont partis chez l'attaquant français des Tigres de Monterrey, qui les raccompagnera plus tard à l'hôtel dans la soirée. Coupe du monde 2026: fin de l'imbroglio autour de la Tunisie, Hervé Renard remplace Lamouchi après la claque face à la Suède. Coupe du monde 2026: 'Il n'y a pas à réfléchir', le nouveau défi d'Hervé Renard, remplaçant surprise de Sabri Lamouchi avec la Tunisie.

Parti ce mardi matin de Paris en provenance de Dakar (Sénégal) et en direction de Monterrey (Mexique), Hervé Renard doit diriger un premier entraînement dans la soirée. Avec un premier point d'étape: le match contre le Japon dimanche (6h). Coupe du monde 2026: pourquoi le nul de l'Espagne contre le Cap-Vert est une excellente nouvelle pour l'équipe de France. UFC: Ciryl Gane éteint Pereira, s'offre une nouvelle ceinture intérimaire et donne rendez-vous à l'UFC Paris en septembre.

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