Tulsi Gabbard quitte les fonctions du chef du renseignement national après des désaccords politiques avec Trump

Tulsi Gabbard, qui a dirigé le Service national du renseignement (DNI) depuis le Retour de Trump à la Maison-Blanche, a annoncé vendredi sa démission pour des raisons personnelles après des désaccords politiques avec le président

Tulsi Gabbard était donnée partante par les médias américains, semblant être en porte-à-faux avec Donald Trump . Elle avait notamment refusé lors d’une audition parlementaire en mars de confirmer les propos du républicain selon lesquels l’Iran représentait une « menace imminente » avant les frappes américano-israéliennes qui ont déclenché la guerre au Moyen-Orient.

Cette ancienne militaire de quarante-cinq ans est originaire de Hawaï et est une transfuge du Parti démocrate. Ses prises de position pro-russes et contre la guerre en Ukraine ont fait polémique. Tulsi Gabbard est aussi connue pour ses critiques de l’interventionnisme militaire à tous crins de son pays depuis des décennies.

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