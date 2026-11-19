L'Orne fait face à une nouvelle campagne de prophylaxie contre la tuberculose bovine avec dix cas détectés. Les agriculteurs contestent le protocole sanitaire.

La campagne de prophylaxie contre la tuberculose bovine est officiellement en cours dans le département de l' Orne, marquant le début d'une période critique pour le secteur agricole local. Cette reprise s'accompagne d'une inquiétude grandissante suite à la confirmation d'un nouveau cas, portant le total à dix infections enregistrées sur la période 2025-2026.

Contexte épidémiologique et impact immédiat

Le département de l'Orne reste la zone la plus affectée par cette pathologie, ayant compté neuf cas la saison précédente. Le dixième cas a été identifié à Athis-Val-de-Rouvre, confirmant la persistance du virus dans cette commune spécifique. Les professionnels de la terre expriment un stress intense, craignant que la découverte d'une seule infection ne déclenche l'abattage obligatoire de l'ensemble de leurs cheptels, mettant ainsi en péril leur viabilité économique.

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Protocole sanitaire contesté par les éleveurs

Le protocole national d'abattage est actuellement en vigueur, une mesure conçue pour permettre le maintien du statut indemne officiel du troupeau national. Cependant, cette réglementation fait face à une opposition vigoureuse de la part des acteurs locaux qui la jugent excessivement contraignante. Ils contestent sa capacité réelle et avérée à enrayer efficacement la propagation de la maladie, estimant que les contraintes actuelles déséquilibrent lourdement la balance entre santé animale et survie des exploitations.

Facteurs environnementaux et résistance

Certains éleveurs avancent des hypothèses liées aux conditions climatiques de l'année écoulée, notamment la sécheresse extrême qui aurait favorisé une explosion des moisissures dans les fourrages. Cette contamination végétale pourrait affaiblir le système immunitaire des vaches, les rendant plus vulnérables aux infections. Face à ces défis, certaines stratégies de gestion sont modifiées, comme l'ajournement des tests de prophylaxie jusqu'aux dernières étapes possibles pour minimiser les perturbations.

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Chronologie des événements et tensions sociales

La campagne 2025-2026 a été marquée par des événements majeurs, débutant en janvier 2026 avec quatre foyers sur Athis-Val-de-Rouvre. En mars 2026, le nombre de cas a grimpé à six, touchant même un négociant de bestiaux, une première dans ce contexte. La tension s'est exacerbée en juin 2026 lors d'une audition de gendarmerie pour un agriculteur soupçonné de violences, soutenu par soixante-dix professionnels. Une mobilisation a également eu lieu en août 2026 pour dénoncer l'arrêt d'un atelier dérogatoire, jugé insuffisant par la préfecture.

Perspectives et demande de soutien politique

Alors que le dixième cas a été officiellement dépisté en novembre 2026, juste avant le lancement de la saison 2026-2027, la pression demeure forte dans le bocage normand. Des figures comme Christophe Davy soulignent que la peur ne vient pas de la maladie elle-même, mais des conséquences sanitaires et sociales d'une gestion perçue comme punitive. Il appelle les élus territoriaux à se mobiliser pour trouver des solutions durables, estimant que les agriculteurs ne peuvent plus assumer seuls le poids de cette crise sanitaire répétitive.