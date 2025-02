Trump Supprime des Pages Web et Rebaptise le Golfe du Mexique

Donald Trump, depuis son accession au pouvoir, a pris plusieurs mesures controversées, notamment la suppression de pages web gouvernementales contenant des informations sur la santé, les vétérans et la science. Il a également ordonné le changement de nom du Golfe du Mexique en « Golfe d'Amérique », une décision qui a été contestée par l'agence de presse Associated Press, entraînant des représailles contre un de ses journalistes.

Donald Trump , depuis son arrivée au pouvoir le 20 février, a signé un décret demandant le changement du nom du Golfe du Mexique en « Golfe d'Amérique », une décision appliquée par Google Maps . Cependant, l'agence de presse Associated Press (AP) s'est opposée à cette directive, ce qui a entraîné des représailles. Un journaliste de l'AP, refusant d'utiliser le nouveau nom, a été privé d'accès au Bureau ovale de la Maison Blanche.

Julie Pace, la rédactrice en chef de l'AP, a vivement condamné cette action, qualifiant-la d'« alarmant » et d'« attaque contre le journalisme indépendant ». Ce n'est pas la première provocation de Trump envers le Mexique. La présidente mexicaine propose en retour de renommer les États-Unis « Amérique Mexicaine », un geste ironique qui souligne les tensions entre les deux pays. En parallèle, plusieurs mois importants pour les minorités ont disparu de l'agenda de Google, suite aux directives de Trump. Le Mois de l'histoire des personnes noires, le Mois des personnes Indigènes, l'héritage juif, la Journée de commémoration de l'Holocauste et le patrimoine hispanique ne sont plus mentionnés. De plus, toute information liée aux citoyens LGBT a été supprimée du site de la Maison Blanche, à l'exception d'une page incriminant l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Trump accuse cette agence de verser des sommes d'argent importantes à des projets jugés « ridicules » et « malveillants », notamment en faveur des changements de sexe et de l'activisme LGBT au Guatemala. Le changement climatique a également été rayé de tous les sites gouvernementaux, cohérent avec la politique climatosceptique de Trump qui a qualifié le changement climatique d'« arnaque » lors de son discours d'investiture.En tout, plus de 8 000 pages web ont été supprimées par une douzaine de sites gouvernementaux, selon une analyse du New York Times. Ces pages contenaient des informations cruciales sur les vaccins, les soins aux vétérans et la recherche scientifique. L'effacement de ces ressources a suscité l'inquiétude des experts, qui craignent une atteinte aux progrès de la médecine et à l'accès à l'information





