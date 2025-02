Trump s'Impose en médiateur dans le conflit Ukraine-Russie

Donald Trump entre sur la scène du conflit Ukraine-Russie en promettant une médiation rapide. Ses conversations avec Poutine et Zelensky suscitent l'espoir d'un cessez-le-feu, mais les concessions territoriales envisagées sont plus favorables à la Russie. La situation complexe et les différents scénarios possibles rendent l'avenir incertain.

L'histoire s'accélère pour l' Ukraine . Trois semaines après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump pose ses premiers jalons sur un chemin censé conduire à un cessez-le-feu dans la guerre déclenchée par l'invasion russe du 24 février 2022. Ses conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine puis Volodymyr Zelensky mercredi 12 février le placent en première ligne. Un rôle qu'il affectionne.

S'imaginant pragmatique et voulant aller vite, il affiche des propositions beaucoup plus favorables à l'agresseur qu'à l'agressé, avec des concessions territoriales importantes. Son entrée en scène s'apparente à un tournant. La guerre a connu trois temps : l'offensive initiale qui visait à renverser le pouvoir à Kiev mais qui fut largement repoussée ; une contre-attaque efficace des Ukrainiens dans le sud et dans l'est du territoire ; puis une stabilisation du front, avec un grignotage russe sans impact stratégique. Aujourd'hui, l'heure semble approcher d'un partage. Et cependant, rien n'est acquis. À Moscou comme à Kiev, les premières réponses sont de l'ordre de la posture. Car cette séquence était attendue. Les Ukrainiens se sont préparés à un scénario de rapport de force défavorable. Leur tactique est de ne pas s'opposer à Donald Trump mais d'espérer que Vladimir Poutine ne se contentera pas de ce qui lui est offert et provoquera un revirement du président américain. Ils martèlent toutefois leur refus de toute concession sur leur souveraineté, leur intégrité territoriale, la capacité défensive de leur armée, le renforcement des sanctions économiques contre la Russie et la perspective euroatlantique de leur pays. Dans les deux camps, les hypothèses articulent court et long termes : un arrêt des combats ne signifierait pas un abandon des objectifs pour lesquels on s'est battu. De ce fait, l'histoire est encore à écrire





LaCroix

