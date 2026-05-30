Trump's Health Report: President Must Lose Weight and Exercise

The report details the routine medical exams and tests conducted on President Trump at Walter Reed Hospital, near Washington, D.C. It mentions that the president is in excellent health and has solid physical and mental functions. However, it also highlights the need for preventive measures, including dietary recommendations, low-dose aspirin, increased physical activity, and weight loss.

Trump "est toujours en excellente santé" mais doit perdre du poids et faire plus d'exercice, selon un rapport médical rendu public vendredi après des examens de routine, plus tôt cette semaine, du président américain âgé de 79 ans.

"Le président Trump est toujours en excellente santé et présente des fonctions cardiaques, pulmonaires, neurologiques et physiques générales solides", a déclaré le médecin présidentiel, le capitaine de la marine Sean Barbabella, le jugeant "pleinement apte à exercer toutes les fonctions de commandant en chef et de chef de l'Etat". Le rapport de trois pages rend compte de l'examen médical et des tests diagnostiques effectués mardi sur Donald Trump à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington.

"Des conseils préventifs ont été prodigués, notamment des recommandations en matière d'alimentation, la prise d'aspirine à faible dose, une augmentation de l'activité physique et la poursuite de la perte de poids", indique le texte. Trump, qui aura 80 ans le 14 juin, prend trois médicaments, dont deux destinés à contrôler son taux de cholestérol et le troisième, de l'aspirine, à des fins de "prévention cardiaque".

L'examen de mardi est le troisième depuis son investiture le 20 janvier 2025, soit un rythme semestriel de visites médicales jusqu'ici, plutôt que la cadence annuelle habituelle. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, le dirigeant américain arbore à la main droite un hématome persistant, recouvert de maquillage, que le rapport rendu public vendredi attribue "à des poignées de main fréquentes" alliées à "la prise d'aspirine à des fins de prévention cardiovasculaire".

Le président a réduit le rythme de ses déplacements aux Etats-Unis par rapport à son premier mandat, mais maintient une cadence plutôt soutenue de voyages à l'étranger et répond fréquemment à la presse. Pendant son premier mandat, il avait été accusé de manquer de transparence sur sa santé, en particulier au moment où il avait été hospitalisé après avoir contracté le Covid-19 en octobre 2020.

L'état de forme du président américain ne suscite pas dans l'opinion publique des interrogations aussi soutenues que celui de Joe Biden à la fin de son mandat, quand le démocrate multipliait les chutes ou les confusions. Mais de nombreux Américains ont des doutes sur ses facultés. Dans un récent sondage Washington Post/ABC News/Ipsos, 59% des personnes interrogées jugent que Donald Trump n'a pas les capacités mentales de diriger le pays et 55% qu'il n'a pas la santé physique nécessaire.

Que faire quand la température atteint les 50 °C ? Quand la mer monte inexorablement ? Que faire au quotidien dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique ? Des rues de Kigali à celles de Singapour, des clubs de foot d'Argentine aux appartements de Delhi, des champs du nord de la Chine aux prairies italiennes, les citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter.

Ici, la marche se décline de mille façons. Itinéraires gourmands, sentiers viticoles ou encore balades nocturnes sous les étoiles..





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