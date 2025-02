Trump s'engage à négocier la paix en Ukraine après un appel téléphonique avec Poutine

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il avait convenu avec le président russe Vladimir Poutine d'ouvrir des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants ont également convenu de se rencontrer, a déclaré le Kremlin.

Le président américain Donald Trump a eu des entretiens téléphoniques distincts avec ses homologues russe et ukrainien mercredi, annonçant un accord avec Vladimir Poutine pour ouvrir des négociations afin de mettre fin à la guerre en Ukraine, à l'approche du troisième anniversaire de l'offensive lancée par la Russie le 24 février 2022.

Il s'agit des premières démarches diplomatiques officielles sur le dossier ukrainien entreprises par le locataire républicain de la Maison Blanche, qui avait promis par le passé de mettre fin rapidement au conflit entre la Russie et l'Ukraine sans expliquer comment. Via le réseau social Truth, qu'il a créé après la fin de son premier mandat présidentiel (janvier 2017-janvier 2021), Donald Trump a fait savoir qu'il s'était entretenu avec Vladimir Poutine. 'Nous sommes convenus que nos équipes respectives entament des négociations immédiatement, et nous allons commencer par appeler le président ukrainien (Volodymyr) Zelensky, pour l’informer de cette conversation', a-t-il écrit. Le Kremlin a rapporté que Vladimir Poutine et Donald Trump ont discuté pendant près d’une heure et demie. Ils sont convenus de se rencontrer, a-t-il précisé. Le président russe a invité son homologue américain à Moscou. Selon l’agence de presse russe Tass, citant le porte-parole du Kremlin, les deux dirigeants ont évoqué le Proche-Orient, les relations bilatérales, l’Ukraine et un échange de prisonniers entre Washington et Moscou. Vladimir Poutine n’avait plus eu d’échange direct rapporté officiellement avec un président américain en exercice depuis son appel téléphonique à Joe Biden en février 2022, juste avant de lancer une offensive en Ukraine présentée par Moscou comme une 'opération militaire spéciale' mais dénoncée comme une invasion par Kiev et ses alliés occidentaux. Depuis cette date, la plupart des dirigeants occidentaux se sont gardés de toute discussion directe avec le chef du Kremlin. Après avoir fait état de son entretien avec Vladimir Poutine, Donald Trump a déclaré par la suite que sa conversation avec Volodymyr Zelensky s’était 'très bien passée'. 'Lui, comme le président Poutine, veulent faire la PAIX'. Le président ukrainien a confirmé via la plateforme X avoir eu une discussion 'significative' avec son homologue américain. Les deux dirigeants ont évoqué 'des opportunités pour parvenir à la paix' ainsi que les 'capacités technologiques' de Kiev, a-t-il notamment déclaré. Cette discussion a duré environ une heure, a indiqué la présidence ukrainienne, sans plus de détails sur sa teneur. Donald Trump, qui avait participé en juillet 2018 à un sommet bilatéral avec Vladimir Poutine en Finlande, a promis de longue date de mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine, sans expliquer comment il comptait s’y prendre. À Paris, où se tenait une réunion des ministres des Affaires étrangères de pays alliés de l’Ukraine, plusieurs pays européens – France, Allemagne, Espagne – ont souligné que le sort de l’Ukraine ne pouvait pas se décider sans la participation active de Kiev. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a déclaré qu’il appartenait à Kiev de décider des paramètres d’un accord et qu’il ne pouvait y avoir de 'paix juste' sans que l’Europe ne soit associée aux pourparlers. S’exprimant devant des journalistes, il a ajouté qu’il fallait s’assurer que la Russie ne pourrait pas mener une nouvelle offensive et que l’Europe jouerait son rôle dans l’apport de garanties sécuritaires à l’Ukraine. Un retour aux frontières de 2014 est 'irréaliste', a déclaré mercredi le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, ajoutant que l’administration Trump ne considère pas l’adhésion de Kiev à l’Otan comme une solution à la guerre déclenchée par l’invasion russe. Les propos de Pete Hegseth, qui s’exprimait lors d’une réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’Otan à Bruxelles, constituent la déclaration publique la plus claire et directe à ce jour sur l’approche de la nouvelle administration américaine à l’égard du conflit entre l’Ukraine et la Russie qui dure depuis près de trois ans. Pete Hegseth a également appelé les alliés de Washington au sein de l’Otan à s’impliquer davantage et assumer une plus grande responsabilité pour la sécurité de l’Europe. 'Nous voulons, comme vous, une Ukraine souveraine et prospère. Mais nous devons commencer par reconnaître que le retour aux frontières de l’Ukraine d’avant 2014 est un objectif irréaliste', a-t-il déclaré lors de la réunion. 'La poursuite de cet objectif illusoire ne fera que prolonger la guerre et causer davantage de souffrances', a-t-il poursuivi.





