Trump S'engage à Aider l'Ukraine à Atteindre la Paix avec la Russie

Donald Trump s'est entretenu avec les présidents russe et ukrainien et a promis d'aider à achever la guerre. L'Ukraine reste ferme sur ses positions sur l'indépendance et la souveraineté.

Pour trouver une solution rapide à la guerre en Ukraine, Donald Trump consacre une partie de son temps aux appels téléphoniques. Après un entretien téléphonique entre le locataire de la Maison-Blanche et le dirigeant russe Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi avoir discuté avec son homologue américain des « possibilités de parvenir à la paix ». Sur X, le président ukrainien a précisé que le président Trump lui avait partagé les « détails de sa conversation avec Poutine ».

Il a également qualifié son entretien de « long » et « très substantiel », disant espérer que Washington pourra « pousser la Russie et Poutine vers la paix ». « Nous avons abordé de nombreuses nuances – diplomatiques, militaires, économiques », a-t-il précisé. Une rencontre Zelensky-Trump à l'horizon ? Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Yermak, a précisé que Donald Trump « a déclaré qu'il était très déterminé à tout faire pour que la guerre de la Russie contre l'Ukraine prenne fin ». « Les présidents se sont mis d'accord pour commencer immédiatement le travail des équipes », a-t-il ajouté, indiquant qu'on travaille à une rencontre en tête-à-tête entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Selon Andriï Yermak, les équipes ukrainiennes et américaines « vont commencer un processus de travail quotidien » après la Conférence sur la sécurité de Munich prévue pour la fin de la semaine. Cependant, il a précisé que l'Ukraine restait opposée à tout compromis sur son indépendance, son intégrité territoriale et sa souveraineté.Volodymyr Zelensky a réitéré lors de sa conversation avec Donald Trump « la position de l'Ukraine, à savoir qu'il est important que cette guerre se termine par une paix juste », a par ailleurs précisé Andriï Yermak.





20Minutes

