Trump refuse le droit au retour des Palestiniens pour Gaza et propose un plan de « développement immobilier »

Dans une interview révélée lundi, le président américain Donald Trump a déclaré que les Palestiniens n'auraient pas le droit au retour dans le cadre de son plan pour Gaza, affirmant qu'ils seraient mieux logés ailleurs. Il a qualifié ce plan de « développement immobilier » et a parlé de la construction de « belles communautés » pour les habitants de Gaza, situées à l'écart des zones dangereuses. Ces déclarations ont suivi les propos controversés de Trump la semaine précédente, où il avait affirmé que les États-Unis allaient prendre « possession » de la bande de Gaza et que les Gazaouis pourraient émigrer vers la Jordanie ou l'Égypte.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les Palestiniens n'auraient pas le droit au retour dans le cadre de son plan pour Gaza , selon un extrait d'une interview révélée lundi 10 février. Lorsqu'un journaliste de Fox News lui a demandé si les Palestiniens auraient « le droit au retour », Trump a répondu : « Non, ils n'en auraient pas car ils auront des logements bien meilleurs ».

« En d'autres termes, je parle de leur construire un endroit permanent parce que s'ils doivent revenir maintenant, il faudrait des années avant qu'ils puissent le faire — ce n'est pas habitable », a-t-il ajouté. « Il faut le voir comme un développement immobilier ». Recevant la semaine dernière à Washington le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Donald Trump avait affirmé que les États-Unis allaient prendre « possession » de la bande de Gaza et « se débarrasser des bâtiments détruits » afin de développer économiquement le territoire. Des propos largement condamnés dans le monde. Il avait également répété que les Gazaouis pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte, malgré l'opposition de ces pays et de nombreux autres, ainsi que des Palestiniens eux-mêmes. Dans son interview avec Fox News, qui sera diffusée lundi soir après que la première partie a été diffusée dimanche à l'occasion du Super Bowl, le président américain a affirmé que les États-Unis allaient construire de « belles communautés » pour les quelque deux millions d'habitants de Gaza. « Il pourrait y en avoir cinq, six ou deux. Mais nous construirons des communautés sûres, un peu à l'écart de l'endroit où ils se trouvent, là où est tout ce danger », a ajouté Donald Trump. « Il faut le voir comme un développement immobilier pour l'avenir. Ce serait un terrain magnifique. Il n'y aurait pas de dépenses importantes », a-t-il assuré.





