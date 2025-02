Trump Propose un Sommet avec la Chine et la Russie pour Réduire les Dépenses Militaires

Le président américain Donald Trump a exprimé son désir d'organiser un sommet trilatéral avec les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine afin de discuter de réductions mutuelles des dépenses militaires. Trump a également plaidé pour la réintégration de la Russie au sein du G7, affirmant que Vladimir Poutine « voulait la paix » et que l'Ukraine devrait faire partie des négociations pour mettre fin au conflit avec la Russie.

Jeudi 13 février, Donald Trump a déclaré son souhait de discuter avec la Chine et la Russie de réductions mutuelles des dépenses militaires des trois pays. Le président américain a également plaidé pour la réintégration de Moscou au sein du G7, qui redeviendrait ainsi le G8. Trump a évoqué devant la presse à la Maison-Blanche un sommet réunissant les présidents chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine , une fois que « les choses se seront calmées un petit peu ».

« Les premières réunions que je veux avoir sont avec le président chinois Xi et le président russe Poutine et je veux leur dire, divisons notre budget militaire par deux », a-t-il expliqué. Interrogé sur la possibilité d'un sommet trilatéral, il a répondu : « Oui, je peux m'y imaginer », précisant qu'il commencerait par des rencontres bilatérales. Donald Trump a ajouté qu'il souhaitait « ralentir, arrêter et réduire les armes nucléaires » en particulier. « Nous n'avons aucune raison de construire de nouvelles armes nucléaires flambant neuves », a déclaré le milliardaire républicain lors d'un échange prolongé avec les journalistes, après avoir signé une décision concernant des droits de douane réciproques. \Le lendemain d'une conversation avec Vladimir Poutine consacrée notamment au conflit en Ukraine, Trump a plaidé pour la réintégration de la Russie au sein du G7, qui redeviendrait ainsi le G8. « J'adorerais qu'il revienne », a-t-il déclaré à propos de son homologue russe et de ce format diplomatique dont la Russie avait été exclue après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. « Les Russes devraient être assis autour de la table » et « Poutine adorerait revenir », a-t-il assuré, qualifiant « d'erreur » cette exclusion. Le président américain a également assuré que l'Ukraine, qui s'inquiète d'être mise à l'écart de son dialogue avec Moscou, ferait bien partie des négociations pour mettre un terme à la guerre avec la Russie. Il a exprimé sa conviction que Vladimir Poutine « voulait la paix ». « Je pense qu'il me le dirait s'il ne le voulait pas », a déclaré Donald Trump.





