Trump propose le poste de porte-parole à Dana White après les midterms

Le président Donald Trump offre le rôle de porte-parole à Dana White. Cette nomination stratégique vise à contrer la nouvelle majorité démocrate au Congrès.

Donald Trump a annoncé samedi avoir officiellement proposé le poste de porte-parole de la Maison Blanche à Dana White. Ce dernier est le président et une figure clé de l' UFC, reconnue comme la principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA). Cette nomination intervient immédiatement après une période de tensions politiques marquées par la défaite du camp républicain lors des élections de mi-mandat du mardi précédent.

Une stratégie offensive face à la gauche

Cette annonce confirme la pugnacité affichée par le président républicain face à la future majorité parlementaire démocrate qui prendra ses fonctions. Après la nomination vendredi de son conseiller Stephen Miller en tant que directeur de cabinet de la Maison Blanche, Donald Trump semble vouloir consolider son équipe avec des alliés loyaux. Il qualifie ainsi Dana White de combattant et guerrier violent, des termes qui soulignent l'intention de mener une bataille politique sans concession contre l'opposition.

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La réticence initiale de Dana White

Le président a fait cette annonce sur son propre réseau social, Truth Social, en précisant que Dana White n'avait pas encore accepté formellement cette proposition. Malgré cette hésitation, le message a été rediffusé par un compte X officiel de la Maison Blanche. Dana White, qui assistait à un combat à Londres au moment de l'offre, a publié sur Instagram une photo le montrant au pupitre de la salle de presse de la Maison Blanche, avec la légende Vers le nouveau chapitre, indiquant une ouverture significative à cette invitation.

Des alliés internationaux pour la défense

Donald Trump a exhorté publiquement Dana White à accepter ce poste stratégique en lui demandant de s'entourer d'adjoints issus du monde du MMA. Il a spécifiquement mentionné deux Russes et une Brésilienne, soulignant que la nationalité n'était pas un obstacle pour défendre les intérêts républicains. Il a justifié cette approche en affirmant que ces personnes étaient nécessaires pour défendre leur administration contre ce qu'il décrit comme la gauche cinglée, faisant clairement référence à l'opposition démocrate victorieuse.

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Menaces de destitution et enquêtes

Les tensions entre les deux partis s'accentuent avec des accusations mutuelles fortes. Donald Trump avait précédemment ordonné à son ministère de la Justice d'enquêter sur les menaces des démocrates, qualifiées de chantage. De leur côté, les dirigeants démocrates ont indiqué qu'une priorité de la nouvelle majorité au Congrès à partir de janvier serait de lancer des enquêtes parlementaires. Ils visent Donald Trump, son gouvernement et ses proches, accusés notamment de corruption, avec un focus sur les ministres de la Défense Pete Hegseth et de la Justice Todd Blanche.

Un lien historique avec l'UFC

Cette nomination s'inscrit dans une relation durable entre Donald Trump et l'univers des arts martiaux mixtes. Le poste de porte-parole est vacant depuis l'éviction le 16 octobre de Katie Zacharia, qui n'était restée en place que peu de temps. Donald Trump avait déjà fêté son 80e anniversaire en juin en accueillant un tournoi de l'UFC à la Maison Blanche. Dana White avait également pris la parole le 6 novembre 2024 lors du discours de victoire de Donald Trump, renforçant leur alliance politique et sociale au sein de l'élite conservatrice américaine.