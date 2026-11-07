Trump propose le porte-parolat à Dana White de l'UFC

Le président Trump propose le poste de porte-parole à Dana White, dirigeant de l'UFC, pour contrer la majorité démocrate au Congrès suite aux élections de mi-mandat.

Donald Trump a annoncé samedi avoir proposé le poste de porte-parole de la Maison Blanche à Dana White, dirigeant de l' UFC. Cette nomination potentielle intervient dans un contexte politique tendu après la défaite républicaine aux élections de mi-mandat.

Une stratégie pour contrer la majorité démocrate

Cette offre s'inscrit dans une confirmation de la position du président face à la nouvelle majorité parlementaire démocrate. Les démocrates ont remporté le contrôle des deux chambres du Congrès lors des élections du mardi précédant l'annonce. Donald Trump utilise Truth Social pour exhorter Dana White à accepter ce rôle stratégique.

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Le président qualifie le dirigeant de l'UFC de combattant et de guerrier violent. Il estime que ce profil est nécessaire pour défendre son administration contre l'opposition. Cette approche marque une rupture avec les méthodes traditionnelles de communication gouvernementale habituelles.

Un poste clé vacant depuis l'éviction de Katie Zacharia

Le poste de porte-parole est vacant depuis le 16 octobre dernier. Katie Zacharia avait été congédiée au bout de seulement cinq jours. Cette commentatrice conservatrice avait laissé une impression laborieuse lors du seul briefing qu'elle a animé.

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Elle avait également été accusée d'avoir menti sur ses qualifications de juriste. Donald Trump a donc cherché une figure capable d'imposer son autorité et de défendre activement les intérêts de la Maison Blanche. Dana White n'avait pas encore accepté l'offre au moment de l'annonce.

Des liens étroits entre Trump et le monde des arts martiaux

Dana White assiste actuellement à un combat à Londres. Il a déclaré se rendre immédiatement à Washington pour rencontrer le président américain lundi. Cette proximité entre les deux hommes est bien documentée dans l'espace public.

Donald Trump avait fêté son 80e anniversaire en juin en accueillant un tournoi de MMA à la Maison Blanche. Dana White est également une figure conservatrice intégrée au conseil d'administration de Meta. Il décrit Donald Trump comme son pote et a pris part à des événements politiques majeurs en 2024.

Un cabinet renforcé par la nomination de Stephen Miller

Dana White rejoindrait une équipe déjà marquée par la nomination de Stephen Miller. Ce conseiller a été nommé directeur de cabinet de la Maison Blanche vendredi. Il succède à Susie Wiles à ce poste stratégique qui filtre les informations pour le président.

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Stephen Miller est l'artisan de la ligne dure du président sur l'immigration. Dans un entretien à CBS diffusé dimanche, Donald Trump a laissé présager d'autres mouvements au sein de son équipe. Il a déclaré aimer son cabinet mais envisager quelques changements supplémentaires.