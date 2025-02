Trump Menacé par Hamas: Libération des Otages, Sinon Guerre

La menace du Hamas d'ajourner la libération des otages israéliens prévue par le cessez-le-feu a provoqué une réaction vive de Donald Trump. Le président américain a exigé la libération de tous les otages d'ici samedi midi, menaçant de reprendre les hostilités. Le gouvernement israélien se prépare à tous les scénarios tandis que le Hamas maintient la possibilité d'un accord, mais sous réserve que les obligations israéliennes soient remplies.

La menace adressée par le mouvement islamiste palestinien d'ajourner la prochaine libération prévue par la trêve en vigueur à Gaza a provoqué une réaction ferme de Donald Trump .

Dans une déclaration faite à la presse depuis la Maison Blanche, lundi 11 janvier, le président américain a déclaré : « En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas ramenés d'ici samedi midi — je pense que c'est une date convenable — je dirai : 'annulez-le et rien ne va plus, qu'un véritable enfer se déchaîne ». Cette exigence dépasse le cadre de l'accord de trêve en vigueur depuis janvier. Parallèlement, le gouvernement israélien, dirigé par Benjamin Netanyahu, a ordonné à son armée de se préparer à « tous les scénarios » en réaction à l'annonce de la branche armée du Hamas, qui accuse Israël de violer l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier, mettant fin à 15 mois de guerre dévastatrice. Cependant, le mouvement a assuré que « la porte reste ouverte » pour que la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens se déroule conformément au plan initial, soit samedi, « une fois qu'Israël aura rempli ses obligations ».Donald Trump, le principal allié d'Israël, a qualifié cette menace de report de « terrible ». L'accord de cessez-le-feu prévoit la libération de 33 otages, dont huit annoncés comme morts, en échange de 1 900 prisonniers palestiniens détenus par Israël, lors d'une première phase s'étalant sur six semaines. Depuis le début de la trêve, 16 otages israéliens et cinq Thaïlandais (hors accord) ont été libérés en échange de 765 prisonniers palestiniens. Soixante-treize otages sont toujours retenus à Gaza, dont au moins 34 seraient décédés selon l'armée israélienne. La deuxième phase du cessez-le-feu viserait à libérer tous les otages et à mettre fin définitivement à la guerre, avant une étape finale consacrée à la reconstruction de Gaza.





Gaza Hamas Israel Donald Trump Otages Cessez-Le-Feu Guerre Benjamin Netanyahu

