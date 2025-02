Trump menace le ministère de l'Éducation américain

Donald Trump menace de dissoudre le ministère de l'Éducation américain, accusant l'institution d'être inefficace et influencée par des idées d'extrême gauche. Cette proposition suscite des réactions de colère de la part des démocrates, des syndicats d'enseignants et des parents, qui la considèrent comme une attaque contre l'éducation publique.

Donald Trump , après avoir menacé l'Agence américaine pour le développement, vise maintenant le ministère de l'Éducation américain. Le président républicain accuse le ministère d'être inefficace, trop coûteux et influencé par des idées d'extrême gauche. Pendant sa campagne présidentielle, Trump avait promis de dissoudre le ministère et de transférer ses responsabilités aux États.

Cette position suscite la colère des élus démocrates, des syndicats d'enseignants et de nombreux parents qui considèrent cela comme une attaque sans précédent contre l'éducation publique.En réalité, le gouvernement fédéral joue un rôle limité dans le financement de l'éducation aux États-Unis. Selon la NEA, environ 13% du financement des écoles primaires et secondaires provient des fonds fédéraux, le reste étant financé par les États et les communautés locales. Néanmoins, les subventions fédérales sont cruciales pour les écoles fréquentées par des familles à faibles revenus et pour les élèves ayant des besoins spéciaux.Fermer le ministère de l'Éducation pourrait s'avérer plus difficile à mettre en œuvre qu'à énoncer: selon la loi, seul le Congrès a le pouvoir de le supprimer, et la plupart des experts estiment que Trump ne dispose pas des voix nécessaires pour faire voter une telle décision. « C'est du bavardage, cela ne se produira pas », déclare Mike Petrilli, président du Thomas Fordham Institute, qui pense que cette question sera « reléguée au second plan d'ici quelques semaines ». Lindsey Burke, spécialiste de l'éducation à la fondation conservatrice Heritage, suggère que l'administration Trump pourrait transférer des services clés du ministère, comme celui dédié à la protection des droits civiques ou aux prêts étudiants, vers d'autres agences fédérales. Cependant, Kevin Carey, responsable de l'éducation à New America, un groupe de réflexion progressiste, craint que l'administration Trump ne trouve un moyen de parvenir à ses fins. « Je ne pense pas que la question soit 'Le Congrès va-t-il supprimer le ministère de l'Éducation?' mais plutôt 'Trump va-t-il agir seul pour détruire ce ministère?' ». Linda McMahon, ancienne patronne du catch américain, a été choisie comme ministre de l'Éducation. Elle est connue pour avoir giflé sa fille en direct à la télévision et ne dispose d'aucune expérience en matière d'éducation. Son audition de confirmation au Sénat est prévue ce jeudi





