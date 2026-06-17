Trump menace de taxes massives sur les vins français lors du G7 d'Évian

Au G7 d'Évian, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les vins et champagnes français si la France ne supprime pas sa taxe numérique. Une menace qui pèse lourdement sur une filière viticole déjà fragilisée et très dépendante du marché américain.

Lors du sommet du G7 à Évian , Donald Trump a renouvelé ses menaces commerciales contre la France , exigeant la suppression de la taxe numérique française et menaçant d'imposer des droits de douane de 100% sur les vins et champagnes français.

Cette déclaration intervient alors que le président américain vient à peine d'arriver au sommet et ravive les tensions entre les deux pays. Selon ses propos rapportés dans le New York Post, si Paris ne supprime pas cette taxe de 3% sur les revenus des géants du numérique, il n'aura d'autre choix que d'appliquer ces droits de douane punitifs.

Emmanuel Macron, présent à Évian, a rappelé que cette taxe numérique, adoptée par plusieurs pays européens dont la France, relève de la souveraineté européenne et n'est pas sujette aux négociations unilatérales. Il a insisté sur la nécessité de stabilité commerciale entre les nations du G7, soulignant que les tarifs douaniers ne profitent à personne.

Face à ces menaces, les professionnels du secteur viticole français expriment leur inquiétude, le marché américain représentant un débouché crucial pour les exportations de cognac, de liqueurs et de champagnes. Les données montrent que plus d'un tiers des exportations de cognac et près de la moitié des exportations de liqueurs françaises sont destinées aux États-Unis.

Une taxe à 100% rendrait ces produits hors de prix sur le sol américain et provoquerait un effondrement des ventes, d'autant plus que les exportations ont déjà chuté de 21% l'année précédente en raison de précédentes hausses tarifaires. Au-delà du vin, l'attaque de Trump vise aussi un symbole fort de l'excellence française et pourrait s'étendre à d'autres spiritueux comme l'armagnac, déjà fragilisé.

La taxe numérique, qui impose aux géants du web comme Facebook, Amazon, Apple ou Alphabet de payer des impôts là où ils exercent leurs activités, est au cœur du différend. Washington y voit une discrimination contre ses entreprises et le président américain bénéficie du soutien actif de patrons de la tech. Le Canada avait déjà dû renoncer à une mesure similaire pour préserver ses négociations avec Washington.

La menace de Trump n'est pas nouvelle : lors de son précédent mandat, il avait déjà évoqué des droits de douane à 200% sur le vin français, notamment en réponse au refus de la France de rejoindre son projet de Conseil de la paix. Son caractère imprévisible rend l'issue incertaine, mais le secteure viticole français redoute un drame absolu si ces mesures voient le jour.

À l'issue du G7, Emmanuel Macron doit recevoir Trump à Versailles pour une discussion qu'il promet ferme mais respectueuse, alors que les vignerons du Gers et d'autres régions viticoles dénoncent ces chantages répétés et se déclarent lassés d'être les victimes collatérales de tensions politiques les dépassant. Au-delà des alcools, les secteurs de l'aéronautique et de la pharmacie pourraient également être touchés par une escalation douanière généralisée, dans un contexte où la recherche de stabilité commerciale semble compromise par les approches unilatérales





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