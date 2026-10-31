Trump menace de frapper l'Iran : le détroit d'Ormuz au cœur de la crise

Donald Trump menace de nouveaux frappes sur l'Iran. La tension monte au détroit d'Ormuz alors que Téhéran promet une riposte immédiate à de nouvelles attaques.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis avaient anéanti une grande partie des capacités nucléaires iraniennes mais qu'ils devaient encore s'occuper d'un ou deux sites. Cette déclaration intervient alors que Téhéran a menacé de contre-attaquer en cas de nouvelles frappes. La guerre avait été déclenchée le 28 février par des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Téhéran a riposté en visant notamment les pays du Golfe alliés de Washington.

Menaces nucléaires et sites stratégiques

Un cessez-le-feu en avril a mis fin à près de 40 jours de bombardements intenses. Un protocole d'accord visant à mettre définitivement fin au conflit a été conclu en juin. Mais la fragile entente a volé en éclats cet été. Le conflit a au cœur du conflit le détroit d'Ormuz. L'Iran, qui revendique le contrôle de cette voie maritime cruciale pour le transport mondial d'hydrocarbures, y cible régulièrement des navires s'y aventurant sans son autorisation.

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Samedi, M. Trump a déclaré qu'il fallait s'occuper du mont Kolang. Ce site est appelé Pickaxe Mountain en anglais. Le nom Kolang signifie pioche en persan. Il est situé à environ 200 km au sud de Téhéran. Le site se trouve près du complexe nucléaire de Natanz. M. Trump a affirmé qu'il restait à s'occuper d'un ou deux sites. Il a estimé que cela pouvait être fait en dix minutes. Il a conseillé aux journalistes de regarder du côté de la montagne. Il a répété que tout cela pouvait être fait très rapidement.

Réactions diplomatiques et tensions régionales

Des informations de presse évoquent une possible campagne militaire courte et intense. Cette action aurait lieu après les élections américaines de mi-mandat prévues mardi. M. Netanyahu a évoqué cette semaine une opportunité historique unique pour Israël. Il parle d'une opportunité avec le président américain pour éliminer définitivement la menace existentielle de l'Iran. L'Iran est l'ennemi juré d'Israël.

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Plus tôt samedi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré depuis Atlanta. Cette ville accueille le G20. Il a déclaré que M. Trump n'avait pris aucune décision. Il a ajouté qu'il privilégiait une solution diplomatique. Auparavant, l'ayatollah Mojtaba Khamenei avait averti d'une riposte immédiate. Il a qualifié cette riposte de puissante et sans limite géographique en cas de nouvelles frappes.

Position iranienne et réalité sur le terrain

Si les ennemis lancent à nouveau des attaques militaires ou terroristes, ce sont les forces armées de la République islamique et le peuple iranien qui détermineront le moment et les conditions de leur fin. Cette déclaration est sortie dans un communiqué écrit du guide suprême. Ce dernier est resté invisible depuis sa nomination début mars. Il a aussi ordonné aux responsables militaires de mettre à jour la liste des cibles. Cette mise à jour inclura tous les types d'actifs matériels et immatériels appartenant à l'ennemi américano-sioniste.

L'Iran a déjà menacé de s'en prendre aux centres de données et systèmes d'intelligence artificielle. Menaces incluent aussi les câbles sous-marins dans le stratégique détroit d'Ormuz. Alors que des tractations sont en cours sous l'égide du médiateur qatari, le chef de la diplomatie iranien Abbas Araghchi a dit ne pas voir la nécessité d'une rencontre avec les Américains. Il a précisé que si les États-Unis acceptent les conditions de l'Iran, alors Téhéran décidera si les négociations doivent être directes ou indirectes. Ces propos ont été rapportés par l'agence officielle Irna sur la chaîne Al Jazeera.

Impact humain et situation à Téhéran

Une femme est assise sur un banc avec vue sur Téhéran. Elle se trouve dans le parc Pardisan de la capitale iranienne. La date de cette image est le 22 avril 2026. Dans les rues de Téhéran, la possible reprise d'une guerre d'ampleur est dans toutes les têtes. Farima, 62 ans, témoigne pour l'AFP. Elle dit que malheureusement nous sommes un peuple qui attend la guerre. Elle explique que nous vivons dans l'entre-deux depuis un an.

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Ebrahim, un vendeur quadragenaire, n'est pas inquiet. Il lance que nous ne craignons pas une autre guerre. Il fait référence aux 48 ans que nous sommes en guerre. Cette guerre commence avec l'avènement de la République islamique en 1979. Le détroit d'Ormuz est au cœur du conflit. Samedi encore, un pétrolier a pris feu après avoir heurté des mines. L'armée l'a affirmé, citée par la télévision d'État. Washington assure de son côté avoir en grande partie déminé la zone.