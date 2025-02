Trump Impose des Droits de Douane sur l'Acier et l'Aluminium, L'UE dans le Viséur

Donald Trump annonce des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium à partir du 10 février. Cette mesure, au cœur de la politique économique du président américain, cible l'Union européenne qui s'apprête à réagir.

Donald Trump , en annonçant une nouvelle mesure économique sur l'avion présidentiel qui le conduisait au Super Bowl, a surpris les journalistes. Dès le lundi 10 février, des droits de douane seront appliqués sur l'acier et l'aluminium. « Tout l'acier entrant aux États-Unis sera soumis à un droit de douane de 25 %, y compris l'aluminium », a-t-il déclaré. Les droits de douane sont au cœur de la politique économique et diplomatique de Donald Trump depuis le début de son mandat.

Bien que la menace soit parfois suspendue temporairement, comme avec le Canada, elle est également appliquée depuis la semaine dernière à la Chine. L'Union européenne se trouve dans le viseur du président américain. Pour Emmanuel Macron, les Européens doivent se préparer à réagir. Dans une interview diffusée hier, dimanche 9 février, sur CNN, le président français a mis en garde : « Si vous appliquez des droits de douane sur plusieurs secteurs, cela entraînera une augmentation des prix et créera de l'inflation aux États-Unis », a-t-il déclaré.





franceinfo / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Droits De Douane Acier Aluminium Donald Trump Union Européenne Inflation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Donald Trump Impose des Droits de Douane sur les Produits EuropéensLe président américain Donald Trump a annoncé le 21 janvier l'imposition de droits de douane sur les produits européens, affirmant que c'est le seul moyen pour les États-Unis d'être traités correctement. Il a dénoncé le déficit commercial américain avec l'UE, le comparant à une petite Chine qui profite de la puissance économique américaine.

Lire la suite »

Trump Impose de Nouveaux Droits de Douane sur le Canada, le Mexique et la ChineLe président américain Donald Trump va imposer de nouveaux droits de douane de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique et de 10% sur les produits chinois à partir du 1er février. Cette décision vise à punir ces pays pour leur rôle présumé dans le trafic de fentanyl.

Lire la suite »

Trump Impose de Nouveaux Droits de Douane sur le Canada, le Mexique et la ChineDonald Trump a annoncé l'imposition de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine, invoquant la lutte contre le trafic de fentanyl. Cette décision a suscité des inquiétudes quant à ses conséquences sur le commerce international. Trump a également déclaré qu'il imposerait des droits de douane sur les produits européens à l'avenir.

Lire la suite »

Trump Impose des Droits de Douane sur le Mexique, le Canada et la ChineLe président américain Donald Trump a signé samedi des décrets imposant des droits de douane au Mexique, au Canada et à la Chine, qui devraient entrer en vigueur mardi. Le Mexique et le Canada seront soumis à des droits de douane de 25% sur leurs exportations aux Etats-Unis, tandis que la Chine devra payer 10% de plus sur ses exportations.

Lire la suite »

Donald Trump Impose Des Droits de Douane Sur le Mexique, le Canada et la ChineLe président américain Donald Trump a annoncé samedi 1er février une vague de droits de douane contre le Mexique, le Canada et la Chine, invoquant la menace des immigrants illégaux et des drogues mortelles. Les États-Unis imposeront un tarif de 10 % sur les produits énergétiques en provenance du Canada et une taxe de 25 % sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, tandis que des droits de douane supplémentaires de 10 % seront appliqués à la Chine. Ces mesures ont suscité des réactions immédiates de la part des pays concernés, qui ont annoncé leurs propres contre-mesures.

Lire la suite »

Trump Impose Des Droits de Douane Sur le Canada, le Mexique et la ChineDonald Trump a mis en œuvre sa menace de guerre commerciale en imposant des droits de douane importants sur les produits provenant du Canada, du Mexique et de la Chine. Il a invoqué une loi de 1977 pour justifier ses actions et affirmé que ces mesures visent à forcer ces pays à coopérer davantage dans la lutte contre le trafic de fentanyl et le contrôle des flux migratoires.

Lire la suite »