Trump Fixe un Délai Ultime pour la Libération des Otages et Menace les Aides à l'Égypte et à la Jordanie

Le président américain Donald Trump a réagi avec détermination à la menace du Hamas de retarder la libération des otages, fixant une échéance stricte de samedi midi. Il a menacé d'annuler l'accord de cessez-le-feu et d'ordonner une offensive israélienne si tous les otages n'étaient pas rendus. En outre, Trump a averti l'Égypte et la Jordanie qu'il suspendrait les aides financières si elles ne recevaient pas des Palestiniens de Gaza d'après son plan. Cette position a suscité des réactions de rejet immédiates de la part des pays concernés.

Le président américain Donald Trump a réagi avec fermeté à la menace du Hamas de retarder la libération des otages, qualifiant la situation de « terrible ». Il a établi un délai strict, affirmant que si tous les otages n'étaient pas libérés d'ici samedi midi, Israël devrait « annuler » l'accord de cessez-le-feu et riposter par une offensive.

« Pour ma part, si tous les otages ne sont pas ramenés d'ici samedi midi – je pense que c'est une date raisonnable – je dirais : 'annulez-le et rien ne va plus, que véritablement l'enfer se déchaîne' », a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche. \Par ailleurs, Donald Trump a menacé de suspendre les aides financières à l'Égypte et à la Jordanie si ces pays refusaient d'accueillir des Palestiniens de Gaza, comme le propose son plan. Il a affirmé que de nombreux Palestiniens souhaiteraient quitter l'enclave sous blocus, mais n'avaient jusqu'ici aucune alternative. « Nous avons parlé à beaucoup de Palestiniens. Ils adoreraient quitter Gaza s'ils pouvaient trouver un endroit où vivre », a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale. « Ils ont été persécutés, on leur a craché dessus, ils ont été traités comme des déchets, et ils adoreraient quitter Gaza, mais jusqu'à présent, ils n'avaient pas d'alternative », a-t-il ajouté. \Cette position a immédiatement provoqué des réactions fermes de la part des pays concernés. L'Égypte a rejeté toute solution portant atteinte aux droits des Palestiniens vivant à Gaza, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié après une rencontre entre son chef de la diplomatie et son homologue américain à Washington. De son côté, le roi de Jordanie Abdallah II, attendu mardi à Washington pour une rencontre avec Donald Trump, avait déjà exprimé son opposition à tout projet visant à déplacer la population palestinienne ou à redessiner les frontières des Territoires palestiniens





