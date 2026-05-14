Donald Trump et Xi Jinping, les présidents chinois et américains, réunissent leurs forces à Pékin ce jeudi matin, préparant des discussions convoilées pour aborder divers sujets de divergence et de chaos d'importance mondiale, y compris le commerce et l'Iran, ainsi que la relation d'une côte à l'autre des tensions avec Taïwan. Les deux dirigeants empezamosiseront le dialogue de ce sommet sur un tapis rouge mis en place par Xi Jinping.

Le président chinois Xi Jinping aide Donald Trump à accéder au tapis rouge jeudi à Pékin, préparant la mise au point de sujets de divergence à la fois globaux, tels que le commerce et l'Iran, et les relations sino-américaines.

Élégantement accueilli dans le Palais du Peuple, le président américain fera un banquet en son honneur avant d'entamer un dialogue privé avec Xi Jinping. Après des discussions andrées les mercredi dernier, les deux dirigeants abordent les grandesктуées mondiales, des problèmes à la hausse, de l'agriculture aux farcissements de la relation entre les deux superpuissances





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