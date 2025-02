Trump et Poutine : Un Appel Inédits et une Rupture Diplomatique

Une conversation téléphonique historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine de 90 minutes a conduit à la décision de lancer des négociations immédiates sur l'Ukraine. Cette initiative, décriée comme une rupture majeure dans la diplomatie américaine, met en avant les préoccupations de certains experts quant aux concessions potentielles faites à Moscou au détriment de Kiev.

Le président américain Donald Trump a eu une conversation téléphonique d'une durée inédite de 90 minutes avec Vladimir Poutine mercredi 12 février. Cet échange, considéré comme le plus long entre les deux capitales depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, a donné lieu à la décision de lancer des négociations « immédiates » sur le conflit ukrainien. Les deux dirigeants se sont également accordés pour une rencontre en personne.

Le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense, affirme que cette initiative marque une rupture majeure dans la diplomatie américaine. « Trump semble ignorer l'Ukraine et l'Europe dans les négociations », souligne-t-il. Selon le général, cet appel téléphonique représente une « bascule historique » pour l'Europe et la géopolitique mondiale, notamment pour l'alliance transatlantique.En quelques minutes, Donald Trump a dérogé à la politique suivie par son prédécesseur, Joe Biden, depuis le début du conflit en Ukraine en 2022. Si Biden mettait un point d'honneur à ne pas traiter de l'Ukraine sans l'implication du pays, Trump a choisi d'engager des négociations avec Poutine seul, dès le départ. Il a seulement informé Volodymyr Zelensky de sa décision après avoir conclu avec le président russe. Trump a qualifié la conversation de « très bien » et a affirmé, dans un message succinct, que le président Zelensky, tout comme Poutine, souhaite la paix. Selon Moscou, Poutine a exprimé son souhait de trouver une « solution durable » au conflit ukrainien par le biais de « pourparlers de paix ». Cependant, le général Pellistrandi utilise l'image de « Donald Trump négocie avec Poutine et l'Ukraine est sur un strapontin » pour illustrer sa vision de la situation. Il estime que Trump considère Poutine comme son interlocuteur principal et les autres aspects secondaires.Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a défendu l'initiative de son président jeudi en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une « trahison » envers l'Ukraine. Il a souligné que le monde entier et les États-Unis sont engagés dans la paix, une paix négociée. Cependant, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a exprimé son regret que Trump ait fait des « concessions » à Poutine sur l'Ukraine « avant même le début des négociations ». Il a estimé qu'il aurait été préférable de discuter de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan ou des pertes de territoire potentielles à la table des négociations. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a clairement indiqué mercredi qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan n'était pas réaliste, tout comme le retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014, c'est-à-dire avec la Crimée annexée par Moscou. Michael McFaul, ambassadeur américain en Russie entre 2012 et 2014, critique sur X l'approche de l'administration Trump en affirmant qu'elle fait des « cadeaux » à Poutine, notamment en cédant sur les territoires ukrainiens et le refus de l'adhésion à l'Otan avant même le début des négociations. Selon lui, il ne faut jamais donner quelque chose gratuitement aux Russes. En revanche, Ulrich Bounat, analyste géopolitique et chercheur associé au think tank Euro Créativ, estime que pour Trump, l'objectif principal est d'arrêter la guerre et qu'il est prêt à toutes les concessions pour atteindre un cessez-le-feu. Depuis l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche en novembre dernier, les Russes ont intensifié leur offensive dans le but de gagner du terrain et d'arriver à la table des négociations avec un avantage. Maria Snegovaya, experte au Center for Strategic and International Studies à Washington, prévient que tout accord négocié en position de faiblesse sera exploité par le Kremlin. Elle estime que l'accord ne tiendra pas sur le long terme car les objectifs de Poutine restent inchangés : un contrôle total sur l'Ukraine et une révision des frontières de l'après-guerre froide. Si le Kremlin parle de « pourparlers de paix », les spécialistes ne croient pas à la tenue d'une « paix durable ». Ulrich Bounat estime que le cessez-le-feu sera fragile et pourrait être rompu à tout moment, surtout si les Européens ne participent pas aux discussions.





