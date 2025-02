Trump et Poutine s'engagent dans des négociations pour mettre fin au conflit ukrainien

Les ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles pour discuter de la situation en Ukraine, mais l'annonce inattendue de négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine a bouleversé l'ordre du jour. Les Occidentaux ont exprimé leur surprise et leur souhait que l'Ukraine joue un rôle central dans les discussions. Donald Trump a déclaré qu'il rencontrerait Vladimir Poutine en Arabie saoudite, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé avoir eu une conversation longue et substantielle avec Trump sur les possibilités de paix.

Un hasard du calendrier a amené les ministres de la Défense des pays de l' OTAN à se réunir au siège de l'organisation à Bruxelles, jeudi 13 février. Mais un sujet a soudainement bouleversé l'ordre du jour de ces réunions : les négociations « immédiates » que Donald Trump et Vladimir Poutine ont décidé d'engager pour mettre fin au conflit en Ukraine, suite à un long appel téléphonique .

« Il est crucial, lorsque l’on parle de l’Ukraine, que l’Ukraine soit étroitement impliquée dans tout ce qui peut la concerner », a averti le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte. Suivez notre direct. Les Occidentaux n’ont pas apprécié d’avoir été pris de court. « À mon avis, il aurait été préférable de parler de la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ou de possibles pertes de territoire à la table des négociations », regrette le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. « Il ne peut y avoir de paix durable sans les Ukrainiens et sans les Européens », a rappelé de son côté le ministre de l’Europe, Benjamin Haddad, sur franceinfo. Une rencontre Trump-Poutine à venir en Arabie saoudite. Cet échange, le premier depuis le retour à la Maison Blanche du républicain, rebat complètement les cartes après trois années de guerre. Donald Trump a également annoncé qu’il rencontrerait Vladimir Poutine « probablement en Arabie saoudite », sans préciser de date. Un appel téléphonique de près d’une heure et demie, selon le Kremlin. De son côté, Vladimir Poutine a dit à Donald Trump vouloir trouver une « solution de long terme » au conflit ukrainien via des « pourparlers de paix », a annoncé le Kremlin. Donald Trump a ensuite appelé Volodymyr Zelensky. « Nous avons longuement parlé des possibilités de parvenir à la paix », a affirmé sur X le président ukrainien, qui qualifie cet entretien de « long » et « très substantiel », disant espérer que Washington pourra « pousser la Russie et Poutine vers la paix ». Il précise que Donald Trump lui a communiqué les « détails de sa conversation avec Poutine »





