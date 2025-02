Trump et Poutine s'accordent sur la nécessité de pourparlers de paix immédiats pour l'Ukraine

Les présidents américain et russe ont eu une conversation « approfondie et productive » sur l’Ukraine, convenant de commencer à négocier « immédiatement » une solution durable au conflit.

Mercredi 12 février, Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth avoir eu une « conversation approfondie et très productive » avec Vladimir Poutine. Les deux dirigeants sont convenus de commencer à négocier « immédiatement » sur l'Ukraine. « Nous sommes d'accord pour travailler ensemble de manière très étroite, y compris en nous rendant visite dans nos pays respectifs », a écrit le président américain.

Il a ajouté qu'il allait informer le président ukrainien Volodymyr Zelensky « dès maintenant » de son dialogue avec le président russe. « Notre objectif est de mettre fin aux millions de morts liées à la guerre Russie/Ukraine. Le président Poutine a même utilisé mon slogan de campagne « BON SENS ». Nous y croyons tous les deux très fortement », s'est réjoui le président américain dans son communiqué. « Nous avons parlé des forces de nos nations respectives et du grand bénéfice qu'il y aura un jour à travailler ensemble », a encore écrit Donald Trump, relatant cette première interaction avec le président russe depuis son retour au pouvoir le 20 janvier. \« Je remercie le président Poutine pour le temps et les efforts qu'il a consacrés à cet appel téléphonique, ainsi que pour la libération d'hier de Marc Fogel », un Américain détenu en Russie, a également déclaré le président américain. \De son côté, le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce mercredi qu'il souhaitait trouver une « solution durable » au conflit ukrainien via des « pourparlers de paix », a annoncé le Kremlin. « Le président Poutine a souligné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit et a convenu avec Trump qu'une solution durable pouvait être trouvée par le biais de pourparlers de paix », a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Le président russe a invité Donald Trump à se rendre à Moscou et s'est dit prêt à recevoir des responsables américains en Russie », y compris dans le cadre des efforts visant à parvenir à la paix avec l'Ukraine, a ajouté Dmitri Peskov. « Poutine et Trump ont également convenu de poursuivre les contacts personnels, y compris en organisant des réunions en tête-à-tête », a-t-il affirmé. Au-delà de l'Ukraine, la conversation a également porté sur la situation au Proche-Orient, sur le dossier nucléaire iranien et sur les relations russo-américaines dans le domaine économique, a encore dit le porte-parole du Kremlin.





