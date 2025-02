Trump et Poutine discutent de la paix en Ukraine

Donald Trump a déclaré avoir eu une conversation « productive » avec Vladimir Poutine concernant la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour mettre fin au conflit et ont exprimé leur désir de paix.

Donald Trump , mercredi 12 février, a annoncé sur Truth Social avoir eu une « conversation prolongée et très productive » avec Vladimir Poutine . « Nous avons discuté de l’ Ukraine , du Moyen-Orient, de l’énergie, de l’intelligence artificielle, de la puissance du dollar et de divers autres sujets », a-t-il précisé. Vladimir Poutine a confirmé avoir eu une conversation d'une heure et demie avec son homologue américain. La guerre en Ukraine a été au menu des discussions entre les deux dirigeants.

Donald Trump a écrit que la Russie et les États-Unis « veulent mettre un terme aux millions de morts causés par la guerre ». Pour cela, le locataire de la Maison Blanche a annoncé « avoir convenu de travailler en étroite collaboration » avec les autorités russes, « notamment en visitant nos nations respectives ». Le dernier président américain à s'être rendu en Russie est Barack Obama en 2013, dans le cadre d'un sommet du G20. « Nous avons également convenu que nos équipes respectives entameront immédiatement des négociations (...) qui, j’en suis convaincu, seront couronnées de succès », a poursuivi Donald Trump. De son côté, Vladimir Poutine indique ce mercredi avoir dit à son homologue américain être ouvert à une « solution à long terme » sur le conflit en Ukraine via des « pourparlers de paix ». Suite à son entretien avec Vladimir Poutine, le président des États-Unis a échangé avec Volodymyr Zelensky qui dit « avoir longuement parlé des possibilités de parvenir à la paix ». Le dirigeant ukrainien précise que son interlocuteur a partagé avec lui les « détails de sa conversation avec Poutine ». « Personne ne souhaite plus la paix que l’Ukraine. Avec les États-Unis, nous définissons les prochaines étapes à suivre pour mettre un terme à l’agression russe et garantir une paix durable et fiable », a écrit Zelensky sur X. « La conversation s’est très bien passée. Lui, comme le président Poutine, veut faire la PAIX », a complété Donald Trump sur Truth Social. Ce samedi 8 février, le président américain avait assuré au New York Post avoir un plan concret pour mettre fin à la guerre en Ukraine, après avoir révélé un récent entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. À bord d'Air Force One, Donald Trump avait alors confié aux journalistes avoir « toujours eu de bonnes relations » avec son homologue russe, issues de plusieurs entretiens.





