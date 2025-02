Trump et Musk: Un Duo Indissoluble?

Dans une interview diffusée samedi, Donald Trump a défendu sa relation avec Elon Musk, se moquant des médias qui attribuent une influence croissante au milliardaire au sein du pouvoir. Les deux hommes se sont montrés complices face aux accusations de division et de contrôle croissant d'Elon Musk sur le gouvernement américain.

Le patron de Tesla a plus que jamais la confiance de Donald Trump . Pour le faire savoir, le locataire de la Maison-Blanche a défendu sa relation avec Elon Musk , dans un extrait d’interview diffusé samedi, se moquant notamment des médias qui prêtent à l’homme le plus riche du monde une influence croissante au sein du pouvoir. « Elon m’a appelé. Il a dit, 'tu sais, ils essaient de nous séparer'.

J’ai répondu 'absolument' », a déclaré le président américain à la chaîne conservatrice Fox News, qui doit diffuser mardi la version complète de l’interview conjointe des deux milliardaires. « Président Musk » « Ils disent : 'Flash info : Donald Trump a cédé le contrôle de la présidence à Elon Musk. Le président Musk va assister à un Conseil des ministres ce soir à 20 heures' », a raillé dans une imitation l’ancien présentateur télé devenu président des Etats-Unis, sous les rires d’Elon Musk. Pour son second mandat, Donald Trump a confié au patron de X, Tesla et SpaceX une commission à « l’efficacité gouvernementale » (Doge). Ce dernier a depuis engagé une vaste offensive pour couper dans les dépenses publiques, bouleversant le fonctionnement de l’Etat fédéral avec des méthodes jugées brutales par ses opposants. Les médias américains prêtent une influence croissante sur le pouvoir central au multimilliardaire omniprésent. Le magazine américain Time lui a récemment consacré sa couverture, dans un montage qui le plaçait derrière le bureau présidentiel. « C’est tellement évident » que les médias cherchent à diviser le duo, a repris Donald Trump lors de son interview à Fox News, dont le journaliste évoquait un écosystème médiatique cherchant le « divorce » entre eux. « Ils sont si mauvais à ça. Avant je pensais qu’ils étaient bons à ça. En fait ils sont mauvais, parce que s’ils étaient bons, je n’aurais jamais été président », a-t-il encore asséné. Toujours sous les hochements de tête approbateurs d’Elon Musk





