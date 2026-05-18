Trump et les négociations avec l'Iran: optimisme fragile sur l'accord nucléaire

Le président américain Donald Trump a exprimé un optimisme prudent concernant les discussions avec l'Iran pour un accord nucléaire alors que des tensions persistantes, des exigences contradictoires et une situation fragile au moyen-Orient dominant l'actualité.

Donald Trump a exprimé lundi un optimisme prudent concernant les chances de parvenir à un accord avec l' Iran sans recourir à une nouvelle escalade militaire.

"Si nous pouvons résoudre ce conflit sans bombardements, j'en serai très heureux", a déclaré le président américain devant la presse, soulignant une évolution "très positive" des discussions. Plus tôt dans la journée, il avait annoncé l'annulation d'une frappe aérienne prévue contre l'Iran mardi, à la suite d'entretiens avec les dirigeants du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui jugent qu'un accord reste envisageable.

Sur sa plateforme Truth Social, Trump a toutefois rappelé que les États-Unis maintiennent "une capacité totale et massive à frapper l'Iran à tout moment si aucune entente acceptable n'est trouvée avec Téhéran". Le texte en discussion vise à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, selon le président américain, sans fournir de détails supplémentaires.

"L'urgence est grande pour l'Iran, car beaucoup de choses risquent de disparaître si des mesures ne sont pas prises rapidement", a-t-il ajouté. De son côté, le chef des forces armées iraniennes, Ali Abdollahi, a mis en garde les États-Unis et leurs alliés contre une "nouvelle erreur stratégique".

"Les forces iraniennes ont le doigt sur la gâchette", a-t-il averti, selon les médias d'État. Sur le front diplomatique, le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé avoir transmis une réponse à la dernière proposition américaine, sans en divulguer le contenu.

"Nos préoccupations ont été portées à l’attention de Washington, et les MEDIATIONS continuent via le Pakistan", a indiqué le porte-parole Esmaïl Baghaï. Les négociations, suspendues après une première session infructueuse à Islamabad le 11 avril, restent bloquées sur plusieurs dossiers, dont le nucléaire et le versement de réparations pour les dommages de guerre. Téhéran réclame notamment le déblocage de ses avoirs gelés à l'étranger et la levée des sanctions internationales.

"Dialoguer ne signifie pas capituler", a insisté le président iranien Massoud Pezeshkian sur X, ajoutant que l'Iran "reste déterminé à défendre ses droits légitimes". Pendant ce temps, la situation au Liban se détériore, avec un bilan préliminaire de 3.020 morts depuis le début du conflit entre Israël et le Hezbollah le 2 mars.

Dans un contexte de tensions accrues, plusieurs sources anרבות ont révélé que les États-Unis auraient accepté dans un nouveau texte de suspendre temporairement les sanctions pétrolières pendant les discussions, une concession notable dans un processus encore fragile. Par ailleurs, tandis que Téhéran maintien son emprise sur le détroit d'Ormuz, la circulation maritime y a repris partiellement, revenant presque à sa moyenne pré-conflit.

Les pays occidentaux et l'Union européenne insistent sur la nécessité de maintenir la liberté de navigation dans cette zone stratégique





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