Trump conserve ses pouvoirs commerciaux malgré la victoire démocrate au Congrès

Malgré la majorité démocrate, Donald Trump conserve son pouvoir exécutif pour imposer des droits de douane. Les analystes anticipent une escalade commerciale envers l'Europe.

La Maison Blanche a perdu le contrôle du Congrès, le parlement américain, après que le Parti démocrate est désormais majoritaire au Sénat et à la Chambre des représentants. Cette large victoire démocrate n'entraîne cependant pas une perte totale d'influence pour Donald Trump qui va conserver d'importantes marges de manœuvres en matière de politique étrangère et commerciale. La capacité d'action du président américain va donc être amoindrie pour ses deux dernières années de mandat, mais il ne perd pas tout son pouvoir.

Pouvoirs exécutifs et continuité tarifaire

L'administration Trump utilise notamment la section 301 de la loi sur le commerce de 1974, par laquelle le Congrès a délégué au pouvoir exécutif la possibilité de répondre à des pratiques commerciales jugées injustes par des droits de douane. La procédure est simple : après avoir mené une enquête, le Bureau du représentant américain au commerce, placé sous la direction du président, peut imposer des droits de douane sans avoir besoin de l'approbation du Congrès. Actuellement, cette section 301 est combinée par la Maison Blanche avec d'autres outils similaires comme la section 232 ou la section 338 qui permettent aussi d'imposer des taxes sans aval législatif.

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Réactions démocrates et limites constitutionnelles

Les démocrates devraient toutefois tenter de s'y attaquer dès leur entrée en fonction en janvier. Dans les 100 premières heures, Hakeem Jeffries, pressenti pour présider la Chambre des représentants, compte déposer un projet de loi visant notamment à mettre fin aux droits de douane mis en place par Donald Trump. Même si ce projet de loi est adopté, Donald Trump aura un droit de veto pour le bloquer. Il a déjà prévenu qu'il ne manquerait pas de l'utiliser en déclarant à CBS qu'il détient le pouvoir ultime appelé veto. Le Congrès peut passer outre uniquement avec une majorité des deux tiers dans les deux chambres, ce qui est rarissime depuis 1789.

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Impacts économiques et perspectives européennes

Pour l'Europe, particulièrement ciblée depuis 2025, notamment sur le terrain des droits de douane, ce n'est toutefois pas la fin des tracas. Wolfgang Ischinger, diplomate allemand, redoute auprès de médias locaux que nous devons nous préparer non pas à des relations transatlantiques plus harmonieuses, mais à davantage d'acrimonie et à des exigences encore plus fortes de Trump envers l'Europe. Les tarifs douaniers ne devraient pas non plus disparaître comme par magie, d'autant que l'Union européenne a accepté une hausse pérenne des taxes sur ses exportations vers les États-Unis selon les observations des experts.

Analyses financières et risques géopolitiques

Plusieurs analystes s'attendent même à une hausse des droits de douane dans les prochains mois. Goldman Sachs écrit dans une note rapportée par la presse que nous nous attendons à ce que le président Trump annonce de nouvelles hausses de tarifs douaniers entraînant probablement une hausse du taux tarifaire effectif américain d'un peu moins de 2 points de pourcentage. Les analystes d'Allianz anticipent dans une note qu'un Congrès à majorité démocrate n'aura qu'une capacité limitée à empêcher une reprise des hostilités avec l'Iran à court terme. Ils estiment qu'une nouvelle escalade du conflit pourrait encore faire grimper les cours du pétrole à 130 dollars le baril.