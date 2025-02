Trump appelle Poutine pour négocier la paix en Ukraine, suscitant l'inquiétude des Européens

Donald Trump a contacté Vladimir Poutine pour discuter d'une paix en Ukraine, suscitant des inquiétudes en Europe. L'expert en relations internationales Bertrand Badie analyse la situation, soulignant les motivations de Trump et de Poutine, ainsi que les implications pour l'Alliance atlantique.

Mercredi, Donald Trump a contacté directement son homologue russe, Vladimir Poutine , pour lancer des négociations afin de mettre fin à la guerre en Ukraine . Les deux hommes ont convenu d'une rencontre en Arabie Saoudite. Cette discussion a suscité l'inquiétude des chancelleries européennes. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'une paix négociée sans la participation des Ukrainiens et des Européens est vouée à l'échec.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a renchéri cette position. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est, a priori, exclu de la discussion, implore l'arrêt des hostilités de la Russie avant d'engager des pourparlers. Après avoir présenté son plan controversé pour Gaza, Trump provoque une nouvelle fois la stupeur. Le milliardaire américain veut régler les conflits rapidement, faisant fi des peuples.Trump a lancé des pourparlers avec Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Comment analyser sa position ? Bertrand Badie, un expert en relations internationales, affirme que Donald Trump, comme Vladimir Poutine, a besoin de ce tête-à-tête qu'ils recherchaient l'un et l'autre depuis longtemps. C'est une sorte de nostalgie de la guerre froide, lorsque Moscou et Washington co-gouvernaient le monde. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, Poutine a cette volonté de restaurer la puissance russe. Il a trouvé dans son vis-à-vis américain, le moyen de reprendre un type de relation qui n'existait plus depuis 1989, qui le valorise et qui survalorise la Russie. Trump a le même désir de montrer que l'Amérique est à nouveau dans une situation de superpuissance, et qu'en cela, elle est seule en mesure de régler les grands conflits. L'élément de solitude est important, puisque Trump, dans ce face-à-face, élimine de fait d'abord l'Ukraine et Zelensky, puis l'Europe. Mais le contexte n'est plus celui des années de la coexistence pacifique et de la bipolarité. L'Ukraine n'est pas cette marionnette que l'on pourrait croire et le face-à-face Russie-États-Unis ne ressemble rien au face-à-face URSS-États-Unis.Bertrand Badie souligne que l'Alliance atlantique fait-elle encore sens aujourd'hui ? L'alliance militaire n'existe plus qu'à travers l'OTAN et le monde euro-atlantique. Toutes les autres parties du monde se sont déliées de toutes formes d'alliances. La Russie la première, avec la disparition du pacte de Varsovie et ce sud global qui s'impose de plus en plus, se caractérise par une extraordinaire fluidité où les alliances n'ont plus de place. L'Occident va être de plus en plus confronté à la question de la péremption des alliances. Trump n'a jamais caché sa méfiance et son scepticisme à l'égard d'alliances qui ont pour lui le triple défaut de lui lier les mains, de lui coûter cher et de l’empêcher de prendre des initiatives unilatérales. Quel que soit leur discours, depuis 1945, les Européens ont toujours préféré remettre leur sécurité entre les mains des États-Unis. C'était pour eux une source d'économie, de tranquillité et un confort qui pérennisait cette idée de valeurs occidentales communes. Peu nombreux sont ceux qui désirent véritablement sortir de ce système. Entre un illibéralisme qui est plutôt tourné vers Moscou avec la Hongrie d'Orban, ou un autre plutôt tourné vers Washington comme l'Italie de Meloni, et les autres États qui sont encore, mais de plus en plus hésitants dans le modèle libéral, il n'y a pratiquement pas de dénominateurs communs qui puissent fonder une politique étrangère commune





