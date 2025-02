Trump appelle la Chine et la Russie à réduire leurs dépenses militaires

Le président américain Donald Trump a lancé un appel inattendu à la Chine et à la Russie à réduire leurs dépenses militaires. Alors que Moscou n'a pas encore réagi, Pékin a ripostaté en suggérant que Washington devrait donner l'exemple en diminuant ses propres dépenses militaires. Un examen des budgets militaires mondiaux révèle que les États-Unis, la Chine et la Russie dominent le paysage, représentant ensemble 53,5 % des dépenses militaires totales.

Jeudi 13 février, Donald Trump a fait une proposition inattendue à la Chine et à la Russie , les exhortant à réduire leurs dépenses militaires . Si Moscou n'a pas encore réagi aux propos du président américain, Pékin a répondu en soulignant que Washington devrait être le premier à donner l'exemple en diminuant ses propres dépenses militaires , tout particulièrement si les États-Unis insistent sur leur slogan « Amérique d'abord ».

\Le classement des pays détenant les plus importants budgets militaires en 2023, établi par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), place les États-Unis, la Chine et la Russie en tête. Ces trois puissances militaires dominent le paysage mondial, représentant ensemble 53,5 % des dépenses militaires totales. En tête du classement se trouvent encore les États-Unis, qui maintiennent une position de prépondérance militaire incontestable.\Les États-Unis, depuis la Seconde Guerre mondiale, occupent la première place mondiale en termes de dépenses militaires. En 2023, leur budget militaire a atteint un nouveau record : environ 916 milliards de dollars (environ 873 milliards d'euros), soit 3,4 % du PIB américain, selon le Sipri. Ce montant, représentant plus du tiers (37 %) des dépenses militaires mondiales, témoigne de l'importance accordée par Washington à la défense nationale. Parallèlement, la Chine, deuxième puissance militaire mondiale, a consacré 296 milliards de dollars (282 milliards d'euros) à son budget militaire en 2023, soit 1,7 % de son PIB, selon le Sipri. Malgré une somme trois fois inférieure à celle des États-Unis, la Chine représente néanmoins environ 12 % des dépenses militaires mondiales. Enfin, la Russie, troisième puissance militaire mondiale, a vu ses dépenses militaires exploser dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine. Son budget militaire, estimé à 63 milliards d'euros en 2021, a atteint 97 milliards d'euros en 2022. En 2023, Moscou a alloué environ 109 milliards de dollars (104 milliards d'euros) à ses armées, soit 5,9 % de son PIB. Cette augmentation spectaculaire des dépenses militaires russes témoigne de l'engagement du pays à poursuivre sa stratégie militaire agressive.





