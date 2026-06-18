Trump annonce un accord entre Apple et Intel pour produire des puces aux États-Unis

Donald Trump a révélé sur Truth Social qu'Apple et Intel avaient signé un partenariat préliminaire pour fabriquer des puces Made in USA. Cette initiative répond aux objectifs de souveraineté industrielle des États-Unis, aux besoins de diversification d'Apple et à la stratégie de comeback d'Intel.

Donald Trump a annoncé sur Truth Social qu' Apple et Intel ont conclu un accord préliminaire pour la conception et la production de puces électroniques sur le sol américain.

Cette annonce s'inscrit dans la volonté de l'ancien président de rapatrier l'activité économique aux États-Unis. Pour Apple, ce partenariat permet de diversifier ses chaînes d'approvisionnement, alors que son principal fournisseur TSMC fait face à une demande accrue liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Pour Intel, cette collaboration conforte son recentrage sur la fabrication de semi-conducteurs et son ambition de retrouver une place de leader dans le secteur, après des années de difficultés.

Le fabricant de puces a récemment lancé son procédé de gravure 18A-P, promettant des performances améliorées et une meilleure résistance thermique. Ce rapprochement, symbolisé par l'annonce présidentielle, illustre la convergence d'intérêts entre la Silicon Valley et la politique industrielle américaine





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