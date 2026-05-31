Trump affirme que l'Iran s'engage à ne pas se doter de l'arme nucléaire; l'armée israélienne étend ses opérations au Liban

Le président américain déclare avoir reçu de Téhéran une garantie sur l'absence de fabrication ou d'achat d'arme atomique. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit son offensive terrestre au sud du Liban, franchissant le Litani.

Dans un contexte de tensions exacerbées au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a affirmé que l' Iran s'est engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire .

Cette déclaration a été faite lors d'une interview avec sa belle-fille Lara Trump, diffusée samedi sur Fox News. Selon lui, Téhéran a donné des garanties claires sur ce point, que ce soit par la fabrication ou l'achat d'une telle arme. Cette affirmation intervient alors que les négociations entre Washington et Téhéran se poursuivent, avec des divergences persistantes sur plusieurs aspects, notamment le sort des matériaux nucléaires iraniens.

Axios rapporte que Trump a récemment durci sa proposition en envoyant une nouvelle version du texte à l'Iran, cherchant à renforcer la position américaine sur des points jugés cruciaux. La question nucléaire reste un obstacle majeur dans les discussions visant à mettre fin au conflit régional. Parallèlement, l'armée israélienne a annoncé ce dimanche une extension de son opération terrestre contre le Hezbollah au Liban.

Après avoir franchi le fleuve Litani, situé à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière, les forces israéliennes élargissent leurs opérations à d'autres zones. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a qualifié une grande partie du sud du Liban de zone de combat, justifiant ainsi cette avancée. L'armée a communiqué sur le réseau social X que l'opération s'étend désormais au nord du Litani, ciblant des positions du Hezbollah.

Cette annonce fait suite à des critiques du Premier ministre libanais Nawaf Salam, qui a dénoncé samedi une politique de la terre brûlée menée par Israël. Ces développements marquent une escalade significative dans le conflit régional. Tandis que Trump met en avant des progrès diplomatiques avec l'Iran, les opérations militaires israéliennes s'intensifient au Liban, soulevant des inquiétudes quant à une possible extension de la guerre.

Les déclarations de Trump, bien que non confirmées par Téhéran, pourraient influencer les négociations en cours. Cependant, la poursuite des opérations terrestres israéliennes suggère que les tensions sur le terrain restent élevées. La communauté internationale observe avec attention ces évolutions, craignant une déstabilisation accrue de la région. Les prochains jours seront décisifs pour déterminer si la voie diplomatique peut prévaloir sur l'affrontement militaire





20Minutes / 🏆 6. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Iran Nucléaire Israël Liban

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nucléaire et détroit d'Ormuz : les divergences persistent entre Trump et TéhéranMalgré les discussions, les divergences entre Donald Trump et l'Iran sur le nucléaire et le détroit d'Ormuz bloquent tout accord de fin de guerre. Les États-Unis exigent que l'Iran renonce à l'arme nucléaire et ouvre le détroit, tandis que Téhéran rejette ces conditions.

Read more »

Liban: nouveaux ordres d'évacuation, l'armée israélienne progresse en profondeurL'armée israélienne a de nouveau appelé samedi la population de villages du sud du Liban à évacuer, en vue de frappes, alors que le Premier ministre israélien B...

Read more »

Liban: nouvelles frappes de l'armée israélienne, qui progresse en profondeurIsraël a de nouveau frappé samedi le sud du Liban et son armée continue d'avancer en profondeur dans le pays, malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur e...

Read more »

Liban : nouvelles frappes de l’armée israélienne, qui progresse en profondeurLe Premier ministre libanais a accusé ce samedi Israël de mener une « politique de la terre brûlée » à l’encontre de son pays. Depuis le début de la guerre début mars, les frappes israéliennes au Liban ont tué 3 355 personnes

Read more »