Trump Administration Orders Dismissal of Corruption Charges Against New York Mayor Eric Adams

L'administration Trump a ordonné aux procureurs de Manhattan de retirer les accusations de corruption contre le maire de New York, Eric Adams. L'instruction a été critiquée par certains observateurs comme un exemple de l'utilisation du ministère de la Justice à des fins personnelles.

L'administration de Donald Trump a ordonné aux procureurs de Manhattan de retirer les accusations de corruption portées contre le maire de New York , Eric Adams . Selon plusieurs médias américains, l'instruction, donnée lundi soir par Emil Bove, numéro deux du ministère de la Justice , indique que le dossier doit être clos. Ce dernier estime que l'enquête avait indûment restreint la capacité du maire Adams à se consacrer à la lutte contre l'immigration illégale et la criminalité.

\\\Eric Adams, premier maire de New York inculpé pendant son mandat, avait plaidé non coupable en septembre pour corruption et financement illégal de campagne. L'affaire impliquait des contacts avec la Turquie. Le maire démocrate avait rejeté les appels à sa démission et suggéré, sans preuves, que ses ennuis judiciaires étaient dus à ses désaccords avec l'ancien président Joe Biden sur l'immigration. Durant sa campagne, Donald Trump, lui-même poursuivi dans plusieurs affaires, avait alimenté cette thèse, affirmant subir le même sort qu'Eric Adams. \\\Cette instruction suscite des critiques de la part de certains observateurs qui voient dans cette décision un exemple de l'utilisation du ministère de la Justice à des fins personnelles par l'administration Trump. L'Union des libertés civiles de New York (NYCLU) qualifie l'instruction de « détournement » du ministère de la Justice. Pour Jumaane Williams, un opposant d'Adams à gauche, le maire a joué un jeu risqué en trahissant les New-Yorkais marginalisés afin d'éviter de rendre des comptes. \\\L'acte d'accusation contre Eric Adams mentionnait des faits de fraude électronique, sollicitation illégale de contribution pour une campagne électorale auprès d'une personne étrangère et l'acceptation de pots-de-vin versés par un responsable turc.





