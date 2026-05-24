Troubleshooting Pole Dance Studio in Dakar, Senegal, and the Struggle for Accurate Climate Information

The Dakar Pole Studio, the only pole dance school in Senegal, faces challenges in finding students and dealing with inappropriate comments on social media. Meanwhile, citizens worldwide are organizing and seeking solutions to adapt to climate change.

Au quatrième étage d'un bâtiment proche de Sacré-Cœur, à Dakar, une femme ôte son hidjab, le dépose sur une chaise et agrippe une barre métallique.

Le Dakar Pole Studio est la seule école de pole dance du Sénégal. Sans être tout à fait cachée, elle n'est pas pour autant aisée à trouver. On ne reçoit l'adresse qu'après s'être engagée à suivre des cours de danse et s'être acquittée des frais par paiement mobile. À l'arrivée, le studio trône au sommet de plusieurs volées de marches.

Il faut avoir réellement envie de l'atteindre. C'est ainsi que Madina Dieng, la propriétaire du studio, a appris à fonctionner. Elle gère la page Instagram avec précaution, pour qu'elle ressemble à un compte consacré au sport. Car, lorsqu'elle a commencé à faire la publicité du studio en ligne, les commentaires n'ont pas tardé à pleuvoir.

Des hommes lui ont envoyé des messages en privé pour savoir si elle proposait d'autres services. Des inconnus l'ont accusée de diriger un L'un d'entre eux a même menacé de la dénoncer auprès de Jamra, une ONG sénégalaise soutenue par le gouvernement, connue pour harceler les individus qu'elle juge moralement subversifs – certaines cibles de Jamra ont été incarcérées.

'les meilleurs des reportages' Jamais le besoin d'avoir accès à une information précise, profonde et juste n'a été aussi pressant. Nous ne pouvons vous distribuer des tests de dépistage. Nous n'avons pas de respirateurs, mais nous avons un travail vital à faire : vous informer. Que faire quand la température atteint les 50 °C ?

Quand la mer monte inexorablement ? Que faire au quotidien dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique ? Des rues de Kigali à celles de Singapour, des clubs de foot d'Argentine aux appartements de Delhi, des champs du nord de la Chine aux prairies italiennes, les citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter. Ici, la marche se décline de mille façons. Itinéraires gourmands, sentiers viticoles ou encore balades nocturnes sous les étoiles..





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