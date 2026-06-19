Troubleshooting HDMI Ports on 4K Televisions

This article provides guidance on identifying and utilizing the best HDMI ports on 4K televisions, addressing common issues such as image quality and compatibility problems.

Vous avez acheté un beau téléviseur 4K compatible 120 Hz, branché votre PS5, et l'image plafonne quand même ? Le coupable est souvent un réglage caché, désactivé d'usine sur la plupart des téléviseurs.

Pourtant, dans la pratique, un nombre important de modèles ne proposent la pleine bande passante que sur un ou deux ports, les autres restant limités à des débits proches de l'ancienne norme HDMI 2.0. Car oui, toutes les prises HDMI de votre TV ne se valent pas.

Certaines marques proposent heureusement le plein débit sur les 4 entrées HDMI, notamment Or, trop souvent, tous les connecteurs se ressemblent et si on ne fait pas attention aux petites mentions qui sont inscrites juste à côté de la prise, on peut passer à côté des fonctionnalités offertes par les meilleures (prises). En effet, une poignée d'entre elles sont réellement en mesure d'acheminer un signal 4K 120 Hz avec VRR, ALLM ou un HDR de haut niveau.

Les fabricants privilégient souvent une présentation minimaliste : à l'arrière de l'appareil, les ports sont numérotés, parfois accompagnés d'une mention ARC ou eARC pour la liaison audio, mais les capacités précises de chaque entrée ne sont pas toujours explicites. Il n'est pas rare de découvrir que seul le port HDMI 1 ou 2 accepte le 4K 120 Hz, tandis qu'un autre est réservé à l'eARC pour la barre de son.

Parfois, ce sont justement ces connecteurs HDMI 1 ou 2 qui non seulement supportent les meilleurs signaux mais qui, en plus, sont réservés à la technologie eARC. Alors oui, cette répartition interne reste documentée dans les notices ou sur les sites des marques, mais elle demeure largement ignorée de la plupart des acheteurs, qui branchent leur console ou leur box sur le port le plus accessible sans se poser de questions.

Le 'meilleur' port HDMI n'est pas forcément celui qui se trouve le plus près du bord, mais celui qui combine HDMI 2.1, 4K 120 Hz et, parfois donc, eARC. Ne pas l'identifier revient à brider automatiquement le potentiel de la console de jeu ou du PC, même avec un câble récent et une source parfaitement compatible. La barre de son, elle, prend la prise eARC pour remonter le son du téléviseur.

Les sources plus modestes, une box, un Apple TV, un Fire TV Stick, se contentent très bien d'une entrée HDMI 2.0 : ces clés et boîtiers de streaming plafonnent de toute façon en 4K à 60 images par seconde, largement suffisant pour de la vidéo. Au-delà de la simple question du nombre de ports HDMI 2.1, un autre point récurrent concerne leurs réglages par défaut.

Pour éviter les problèmes d'affichage avec du matériel plus ancien ou des câbles médiocres, les constructeurs configurent généralement les entrées en mode 'Standard' ou 'Compatible'. Ce mode privilégie la stabilité au détriment de la bande passante, ce qui se traduit par une image qui reste en 4K, mais à 60 Hz seulement, avec parfois un HDR moins convaincant et des fonctions comme le VRR ou l'ALLM inactives.

Sur le papier, rien n'indique que le port soit bridé : l'utilisateur voit simplement 'HDMI 1' ou 'HDMI 2' et suppose qu'il bénéficie automatiquement des meilleures capacités. Pourtant, tant que le format de signal n'est pas basculé vers une option plus avancée, le téléviseur se comporte comme un modèle plus limité.

Et les conséquences s'imposent : impossibilité d'atteindre le 4K 120 Hz dans les menus de la console, absence de VRR, sensations de flou ou de saccades sur des jeux rapides, ou encore indications d'incompatibilité dans les interfaces des appareils connectés. Selon les constructeurs, ces réglages plus permissifs portent des noms différents. Certains parlent de format amélioré, d'autres de HDMI Deep Color, d'Input Signal Plus ou encore de HDMI UHD Color, par exemple.

Pour tirer le meilleur parti de vos entrées HDMI, la démarche à suivre peut se résumer en trois grandes étapes : identifier le bon port, ajuster le réglage de signal HDMI et vérifier la configuration de la source (console, PC, lecteur). D'abord, il est recommandé de consulter la documentation du téléviseur, qu'il s'agisse du manuel papier, de l'aide en ligne intégrée au système ou de la fiche technique sur le site de la marque.

C'est là que se trouve, en général, la mention des ports compatibles 4K 120 Hz, VRR ou eARC. Une fois la prise adéquate identifiée, il faut y brancher la console ou le PC, quitte à déplacer d'autres appareils moins exigeants vers des ports secondaires. Ensuite, une visite dans les menus du téléviseur est indispensable. Dans les réglages, une section dédiée aux entrées ou aux sources permet généralement de sélectionner chaque port HDMI et de choisir son format de signal





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