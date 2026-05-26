Troubles du sommeil : se réveiller entre 23h et 1h du matin

Les réveils nocturnes sont courants chez la plupart des personnes, mais lorsqu'ils surviennent systématiquement en début de nuit, avec malaise ou angoisse, ils peuvent indiquer un déséquilibre physique ou psychique. Les causes peuvent être diverses, telles que la digestion, la respiration, le stress, les douleurs chroniques ou les ruminations anxieuses.

Vous avez l'impression de vous réveiller entre 23h et 1h du matin presque chaque nuit, alors que vous venez tout juste de vous endormir. Le cœur qui bat un peu trop vite, l'esprit déjà en route, parfois une douleur ou un inconfort digestif... puis cette question qui tourne : est-ce que quelque chose cloche.

Les réveils nocturnes restent très courants, presque 8 Français sur 10 s'éveillent au moins une fois pendant la nuit et mettent en moyenne 39 minutes à se rendormir. Quand ces réveils surviennent systématiquement en début de nuit, avec malaise ou angoisse, ils peuvent signaler un vrai déséquilibre physique ou psychique. Et là, ce n'est plus un simple détail.

Se réveiller entre 23h et 1h : ce que ce début de nuit dit de votre corps Entre 23h et 1h, le sommeil est encore léger, le cerveau bascule tout juste vers le sommeil profond. Des micro-réveils brefs sont normaux, on se tourne, on se recouvre et on ne s'en souvient même pas.

Ce qui inquiète davantage, ce sont les éveils francs : yeux grands ouverts, pensées qui défilent, impossibilité de retrouver le sommeil alors que la nuit ne fait que commencer. À voir aussi Article Cycle du sommeil : sommeil paradoxal et sommeil lent Encyclopedie Le ronflement (ronchopathie) : causes et traitements Le Dr Gérald Kierzek rappelle que la digestion joue un rôle clé : 'Les repas tardifs ou trop riches peuvent entraîner des remontées acides ou une sensation d'inconfort, déclenchant un réveil peu après l'endormissement', prévient le Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo.

Il ajoute : 'Une baisse de la glycémie en début de nuit peut perturber le sommeil, tout comme un déséquilibre du cortisol (hormone du stress) ou de la mélatonine (hormone du sommeil), ce qui relie ce créneau horaire aux hormones du stress et du sommeil'. Réveils nocturnes précoces : respiration, stress et douleurs à surveiller Le début de nuit peut aussi être perturbé par la respiration.

'Les pauses respiratoires (apnées) ou une congestion nasale (allergies, sinusite) peuvent provoquer des micro-réveils vers cette heure', alerte le directeur médical. Ronflements sonores, impressions d'étouffement, bouche très sèche au réveil ou somnolence le jour orientent vers une apnée du sommeil, qui mérite un avis médical spécialisé. Côté psychique, le corps n'est pas au repos si la tête tourne à plein régime.

'Le pic de cortisol en soirée ou des ruminations anxieuses peuvent vous réveiller entre 23h00 et 01h00, période où le sommeil est encore léger', met en garde l'expert médical. Les personnes en hypervigilance, en burn-out ou après un traumatisme décrivent souvent ces réveils brusques, avec angoisse. Les douleurs chroniques jouent aussi : 'Enfin, certaines douleurs s'intensifient la nuit, notamment en début de cycle de sommeil, provoquant des réveils précoces', admet le Dr Gérald Kierzek.

Quant aux croyances liant ce créneau à la vésicule biliaire, il précise : 'Quant aux problèmes de vésicule biliaire (calculs, dysfonctionnement), aucune donnée scientifique ne confirme qu'ils réveillent entre 23h00 et 01h00 du matin, malgré les dires récents de la clinique d'acupuncture de l'Université Yo San de Los Angeles'. Entre 23h et 1h du matin : quand ces réveils deviennent un signal d'alerte Un réveil occasionnel en début de nuit reste banal, surtout après un dîner copieux, de l'alcool ou une soirée très chargée en émotions.

La situation change si vous vous réveillez plusieurs nuits par semaine sur ce créneau, que vous mettez longtemps à vous rendormir et que la fatigue, l'irritabilité ou la tristesse s'installent dans la journée. Des douleurs nocturnes, des sensations d'étouffement ou des idées noires au moment de ces éveils justifient encore plus de parler rapidement à un médecin.

Pour limiter ces réveils nocturnes, les spécialistes conseillent un dîner plus léger, pris plus tôt, une chambre calme, fraîche, sans écrans au moins une heure avant le coucher, l'alcool et la caféine réduits le soir. Noter ses ruminations dans un carnet, pratiquer quelques exercices de respiration peut aider le cerveau à décrocher.

Et si malgré tout ces réveils entre 23h et 1h du matin persistent ou s'accompagnent de symptômes marqués, un échange avec son généraliste, un spécialiste du sommeil ou un professionnel de santé mentale permet de chercher la cause réelle, sans rester seul avec ses nuits hachée





doctissimo / 🏆 78. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Troubles Du Sommeil Réveils Nocturnes Causes Diagnostic Traitement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20 ans d'After Foot : les émissions, les invités et les surprisesL'After Foot, l'émission qui a marqué les esprits pendant 20 ans, célèbre cette saison ses 20 ans. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe vous réservent des surprises pour cette occasion. Nicolas Jamain, Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo sont les chroniqueurs qui ont grandi avec l'After. Les soirs de match, l' 'After Live' est incarné par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »

20 ans d'After Foot : les émissions, les invités et les surprisesL'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Découvrez les émissions, les invités et les surprises qui attendent les auditeurs.

Read more »

Canicule: comment reconnaître les boutons de chaleurs chez les bébés et les adultes?Les fortes chaleurs actuelles peuvent engendrer chez les adultes et particulièrement chez les jeunes enfants des boutons de chaleur. Ces petits boutons sont bénins mais peuvent être désagréables.

Read more »

UBB champion d'Europe : les joueurs prolongent les celebrations dans les rues de BordeauxPlus de 48 heures après la victoire historique 41‑19 contre le Leinster, les joueurs d'Union Bordeaux‑Bègles, dont Coleman et Tameifuna, sont toujours en tenue de match, flânant dans les rues et en soirée, tandis que le club se prépare pour son prochain affrontement contre le RC Toulon.

Read more »