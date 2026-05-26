Troublant profil de l'ancien gendarme : 'Briser les chaînes de l'esclavage de la société' en 2018, le beau-père parlait déjà de complots et de violence dans un livre autobiographique. L'enquête sur les enfants abandonnés au Portugal met en lumière le profil troublant du compagnon de la mère de famille, accusée d'avoir laissé ses enfants seuls au bord d'une route.

L'enquête sur les enfants abandonnés au Portugal met en lumière le profil troublant du compagnon de la mère de famille, accusée d'avoir laissé ses enfants seuls au bord d'une route. Dans un livre autobiographique publié en 2018, cet ancien gendarme de 55 ans exposait déjà ses dérives complotistes et ses violences passées, révélant une personnalité profondément instable.

Enfants français abandonnés au Portugal : 'Briser les chaînes de l'esclavage de la société', en 2018, le beau-père parlait déjà de complots et de violence dans un livre autobiographique .

L'enquête sur les enfants abandonnés au Portugal met en lumière le profil troublant du compagnon de la mère de famille, accusée d'avoir laissé ses enfants seuls au bord d'une route. Dans un livre sorti en 2018, cet ancien gendarme de 55 ans exposait déjà ses dérives complotistes et ses violences passées, révélant une personnalité profondément instable.

La mère des deux petits garçons retrouvés abandonnés dans une forêt au sud de Lisbonne, Marc B., 56 ans, apparaît comme un personnage central de l'enquête menée par les autorités portugaises. Plusieurs jours après son placement en détention provisoire, le profil de cet ancien gendarme se dessine, grâce notamment à des éléments éclairants contenus dans un livre autobiographique publié en 2018. Les deux petits garçons seront confiés aux services sociaux français à Colmar.

Condamné en 2010 pour harcèlement et violences conjugales, Marc B. avait déjà été révélées, le détail d'un livre écrit par Marc B. en 2018 nous en apprend plus sur le profil de l'individu. Depuis l'Alsace, le père des enfants appelle à la retenue. On découvre ainsi dans l'ouvrage baptisé 'Renaissance' que le beau-père des enfants abandonnés au Portugal a déjà fui la France, en auto-stop, après avoir été 'privé injustement par la justice de sa fille de 4 ans'.

Nos confrères soulignent le caractère très 'anti-système' de cet ancien gendarme, qui a quitté l'institution en 2010, 'dégoûté'. Dans l'ouvrage, l'intéressé évoque sa dépression, son naufrage financier, sa tentative de suicide, mais également les violences qu'il a fait subir à son ex-conjointe.

'Je la poussais violemment (…) elle trébuchait sur le lit', écrit-il au sujet de celle qu'il accuse dans le livre d'avoir emmené sa fille en Guyane, dans un vaste complot mêlant justice et franc-maçonnerie, selon nos confrères. La mère et le beau-père ont été trouvés et arrêtés tranquillement assis dans un café. La justice annonce le placement des deux garçons dans une famille d'accueil dans l'attente de leur retour en France





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Enfants Français Abandonnés Au Portugal Complots Violence Livre Autobiographique Ancien Gendarme Dérives Complotistes Violence Conjugale Tente De Suicide Dépression Naufrage Financier Ex-Conjointe Complot Justice Franc-Maçonnerie Famille D'accueil Retour En France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Torreense, pensionnaire de D2 portugaise, remporte la Coupe du Portugal en battant le SportingLe club de D2, Torreense, a remporté le premier titre national de son histoire en battant le Sporting en finale de la Coupe du Portugal. Torreense a ouvert le score grâce à Kevin Zohi, mais a été poussé en prolongation après l'égalisation de Luis Suarez. Tout a basculé à la 109e minute, lorsque Torreense a obtenu un penalty et a transformé trois minutes plus tard.

Read more »

Torreense remporte Coupe du Portugal après prolongation

Read more »

Le père des enfants abandonnés au Portugal sort du silenceLe père des enfants abandonnés au Portugal s'est exprimé sur « Ici Alsace TV » pour la première fois depuis l'enlèvement de ses enfants

Read more »

Les enfants abandonnés au Portugal seront confiés aux services sociaux français à ColmarLe couple soupçonné d'avoir abandonné les enfants, Marine R. et Marc B. ont été placé en détention provisoire le 23 mai dernier.

Read more »