Analyse d'une étude de 47 000 blessés montrant que la trottinette électrique implique moins de trauma global mais plus de lésions crâniennes. Le casque est crucial.

Une étude majeure publiée le 17 novembre 2026 dans le Journal of the American College of Surgeons révèle des nuances critiques concernant la sécurité des usagers de trottinettes électriques par rapport aux cyclistes. En analysant les dossiers médicaux de 47 102 adultes traités dans des centres de traumatologie américains entre 2023 et 2024, les chercheurs ont établi que les blessures ne sont pas systématiquement plus graves, mais que les traumatismes de la tête et du cou posent un problème spécifique majeur. L'analyse compare 32 100 cyclistes classiques, 8 744 utilisateurs de vélos électriques et 6 258 usagers de trottinettes électriques, mettant en lumière des différences significatives dans la nature des accidents et les mesures de protection adoptées. Les données soulignent l'urgence d'adapter les comportements individuels pour limiter les séquelles graves, notamment grâce au port systématique d'un équipement de protection adéquat.

Profil des Blessures et Comparaison des Engins

Les utilisateurs de trottinettes électriques présentent un risque ajusté de blessure grave ou critique inférieur de 7 % par rapport aux cyclistes classiques, selon les résultats publiés dans le Journal of the American College of Surgeons. Cependant, cette tendance globale masque une vulnérabilité accrue à des lésions spécifiques du haut du corps. Pour les blessures graves au niveau de la tête et du cou, le risque est supérieur de 10 % chez les utilisateurs de trottinettes par rapport aux cyclistes. Cette divergence s'explique par la posture debout sur l'engin et l'absence de protection physique naturelle autour du visage et du crâne lors d'une chute. Les chercheurs de l'université de Californie à San Francisco, dont Behzad Abbasi est l'auteur principal, insistent sur le fait que la gravité globale ne reflète pas le risque élevé de traumatismes crâniens irréversibles. La micromobilité offre donc une sécurité relative contre les blessures généralisées mais expose davantage les zones sensibles du corps en cas d'impact direct.

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Efficacité du Casque et Taux de Protection

Le port du casque apparaît comme le facteur déterminant pour réduire la gravité des blessures, démontrant une efficacité remarquable sur la protection des zones vulnérables. Chez l'ensemble des usagers, le port du casque est associé à une diminution de 12 % du risque ajusté de blessure grave. Pour les utilisateurs de trottinettes électriques spécifiquement, cette mesure de sécurité réduit le risque de fracture du crâne de 69 % et le risque de fracture faciale de 45 %. Malgré ces chiffres probants, Behzad Abbasi souligne que le taux de port de casque reste alarmant. Parmi les usagers de trottinettes blessés dans l'étude, seulement 13 % portaient un casque au moment de l'accident. En comparaison, 33 % des cyclistes et 32 % des utilisateurs de vélos électriques étaient correctement équipés. Cette différence marquée entre l'engagement en matière de sécurité et les risques encourus constitue un levier majeur de prévention pour réduire la morbidité liée aux chutes.

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Facteurs de Risque et Contexte de Circulation

Les circonstances entourant les accidents varient considérablement selon le type d'engin utilisé, reflétant des modes de circulation distincts. Parmi les utilisateurs de trottinettes blessés, 33 % des accidents sont liés à la circulation générale, contre 72 % pour les cyclistes et 74 % pour les utilisateurs de vélos électriques. Les collisions entre véhicules ou usagers représentent 48 % des blessures pour les trottinettes, comparativement à 63 % pour les vélos électriques et 59 % pour les cyclistes. La consommation d'alcool constitue un facteur de risque supplémentaire important et plus fréquent chez les utilisateurs de trottinettes et de vélos électriques. Un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,08 % a été documenté chez 19 % des utilisateurs de trottinettes et 16 % des utilisateurs de vélos électriques, contre seulement 9,4 % pour les cyclistes. Benjamin N. Breyer, professeur à l'université de Californie à San Francisco, compare ces engins à des automobiles, affirmant qu'il est inacceptable de les conduire sous l'influence de l'alcool. Les comportements responsables incluent également la vigilance accrue envers l'environnement et l'utilisation de pistes cyclables protégées lorsque cela est possible.

Implications Cliniques et Cadre Réglementaire

Les conséquences médicales des chutes sur trottinette ne doivent jamais être sous-estimées, même en l'absence de blessures apparentes immédiates. Après un choc à la tête, des symptômes secondaires peuvent apparaître et nécessitent une intervention médicale urgente en cas de maux de tête violents, de vomissements, de confusion, de troubles de la parole, de faiblesse d'un membre ou de convulsions. Il est impératif d'appeler immédiatement les secours au 15 ou au 112 pour évaluer ces risques neurologiques potentiels. En France, le cadre réglementaire recommande le port du casque pour les utilisateurs de trottinettes électriques et le rend obligatoire dans certaines conditions hors agglomération. La vitesse est strictement limitée à 25 km/h et l'accès aux trottoirs est interdits, sauf exceptions locales précises. Cette étude menée sur les centres de traumatologie américains comporte une limite méthodologique : elle ne couvre que les personnes blessées sans connaître le nombre total de trajets ou kilomètres parcourus. Par conséquent, il est impossible de déterminer quel engin est le plus dangereux par déplacement effectué. Cependant, les résultats rappellent que protéger sa tête et respecter les règles de circulation restent des réflexes vitaux pour garantir la sécurité des usagers de la micromobilité.