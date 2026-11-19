La trottinette électrique Ezway EX100 est réduite à moins de 229,99 euros chez Cdiscount. Découvrez les performances de ce modèle de 450 W et les avantages exclusifs de l'offre.

La trottinette électrique Ezway EX100, normalement tarifiée 229,99 euros, bénéficie actuellement d'une baisse de prix temporaire exclusive sur la plateforme Cdiscount. Cette opération commerciale propose une remise immédiate de plus de 25% sur ce véhicule haut de gamme, le rendant accessible à un public plus large. L'offre est limitée dans le temps, incitant les consommateurs intéressés par les micro-mobilités à agir rapidement pour saisir cette opportunité d'achat.

Au-delà de la simple réduction financière, Cdiscount met en place une incitation supplémentaire pour les acheteurs engagés. Tout client procédant à l'achat et laissant un avis sur la fiche produit reçoit un bon d'achat de 10 euros. Cette procédure de fidélisation ajoute une valeur économique significative au prix initial, optimisant le rapport qualité-prix pour l'utilisateur final qui souhaite équiper son quotidien avec un moyen de transport moderne.

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Performances techniques et design

Le modèle Ezway EX100 se distingue par son architecture robuste conçue pour les trajets urbains quotidiens. Il est équipé de pneus de 10 pouces, une dimension qui assure une expérience de conduite fluide sur divers types de surfaces. Cette caractéristique permet notamment de naviguer sur des routes accidentées tout en maintenant un confort de roulement satisfaisant pour le conducteur.

La puissance de ce véhicule est générée par un moteur électrique d'une capacité de 450 W. Cette configuration technique lui permet d'atteindre aisément une vitesse de 25 km par heure, répondant ainsi aux standards des déplacements en ville. Cette vitesse est gérée par un système de freinage à disque arrière, assurant un contrôle efficace et maîtrisé à chaque utilisation pour garantir la sécurité.

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Sécurité et autonomie de la batterie

La sécurité est un pilier central de la conception de la trottinette Ezway EX100. Le système de freinage à disque arrière mentioned précédemment est spécifiquement dimensionné pour assurer un arrêt net et précis. Cette fiabilité mécanique vise à rendre les trajets du quotidien sereins, minimisant les risques liés aux arrêts d'urgence ou aux pentes.

L'autonomie du véhicule est soutenue par une batterie robuste capable de garantir une autonomie prolongée lors des déplacements. Cette durabilité énergétique permet aux utilisateurs de couvrir des distances significatives sans souci de recharge immédiate. L'association de cette longévité de batterie avec les pneus de 10 pouces et le moteur de 450 W fait de ce modèle un choix judicieux pour les personnes recherchant une solution de transport fiable.

Contexte éditorial et disponibilité

Ce contenu promotionnel a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, une entité indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les informations sur la disponibilité et le prix affiché sont susceptibles d'évoluer rapidement en fonction des stocks. BFMTV précise qu'elle est susceptible de percevoir une rémunération lorsque des lecteurs procèdent à un achat via les liens intégrés dans cet article.

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