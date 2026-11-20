Votez pour les meilleurs joueurs de rugby amateur du Tarn-et-Garonne avant le 4 décembre 2026. Les lauréats seront couronnés le 10 décembre à Montauban lors de la cérémonie officielle.

Les supporters et passionnés de rugby ont jusqu'au soir du 4 décembre 2026 pour exercer leur droit de vote en ligne afin d'élire les meilleurs joueurs et joueuses du Tarn-et-Garonne. Cette consultation publique est une étape cruciale et déterminante pour désigner les lauréats des Trophées du rugby amateur 2026 dans le département. Les résultats de ce scrutin influenceront directement les distinctions honorifiques qui seront remises lors de la grande soirée du rugby départemental. Cette cérémonie officielle se tiendra le 10 décembre prochain à Montauban et sera placée sous le parrainage de l'ancien international du XV de France, Sébastien Tillous-Borde.

Organisation et acteurs des trophées départementaux

Cette édition 2026 des trophées, organisée par La Dépêche du Midi en partenariat avec le comité départemental de rugby, revient célébrer les nombreuses réussites sportives du territoire tarn-et-garonnais. Le principe repose sur une distinction claire entre le travail du jury professionnel et l'avis du public. Si le jury a sélectionné les finalistes en se basant sur les critères techniques et sportifs de la saison, le vote des internautes constitue le facteur décisif pour attribuer les titres finaux. Deux candidats principaux ont été mis en compétition par le jury pour les distinctions majeures, et l'un d'entre eux, grâce à vos votes, deviendra le grand lauréat de cette version 2026.

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Salem Khanfous : le capitaine exemplaire de Valence d'Agen

Parmi les deux nommés figuraient des profils distincts, représentant à la fois le leadership sur le terrain et l'influence dans les vestiaires. Salem Khanfous, talonneur expérimenté et capitaine de l'Avenir valencien, incarne parfaitement cette dualité de leadership. Il a été désigné pour son rôle central dans l'effectif tarn-et-garonnais qui vise la poursuite des ambitions en Nationale 2. Khanfous assume ce rôle de leader avec fierté mais aussi avec une grande modestie, affirmant que le collectif prime toujours sur les individualités. Il refuse de s'attribuer seul le mérite des succès, reconnaissant que d'autres membres de l'équipe méritent peut-être autant ou plus que lui les éloges publics.

Parcours et ambition sportive du talonneur

L'histoire de Salem Khanfous avec le club valencien est marquée par une fidélité exemplaire et des retours stratégiques. Après quatre années sous les couleurs du club, il a passé trois saisons ailleurs avant de revenir pour un nouveau cycle de quatre ans. Son retour chez les Ciel et blanc a été initié par l'ancien manager Nicolas Crubilé, permettant à Salem de progressivement prendre une place centrale dans le groupe depuis son départ du brassard. Il revendique un leadership qui ne se limite pas aux fonctions officieuses, cherchant à montrer l'exemple par l'énergie, les actes et une exemplarité tant sur le terrain qu'en dehors.

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Défis sportifs et sélection internationale

Malgré les blessures et l'intégration de jeunes joueurs découvrant les exigences de la Nationale 2, l'Avenir valencien garde une ambition intacte. Le groupe entend rester dans le top six pour accéder aux phases finales, ayant vécu des experiences similaires à Langon l'année précédente et à Rennes avant. Pour Salem Khanfous, atteindre les quarts de finale constitue un minimum absolu pour un club de la renommée de Valence d'Agen. Parallèlement à ses engagements locaux, le joueur entretient un lien fort avec la Tunisie de ses parents. Il porte fièrement le maillot de la sélection tunisienne, considérant cette expérience comme un honneur et une fierté familiale qui dépasse le cadre purement sportif.

Pierre Julia : l'attachement unique à Castelsarrasin

L'autre profil mis en compétition par le jury est celui de Pierre Julia, un troisième ligne âgé de 27 ans. Pur produit de la formation du CA Castelsarrasinois, il a passé l'intégralité de sa carrière, soit 23 années, dans le même club depuis l'âge de quatre ans. Julia explique n'avoir jamais eu l'intérêt de partir chercher ailleurs des conditions de jeu supérieures, trouvant toujours un environnement favorable au sein de son club formateur. Sa versatilité lui permet de jouer troisième ligne mais aussi de monter dans la cage de deuxième ligne si le club en a besoin, preuve de son utilité polyvalente.

Reconnu et respecté au sein du CA Castelsarrasinois, Pierre Julia a même endossé le rôle de capitaine la saison dernière. Son parcours illustre la stabilité et la fidélité au sein du rugby amateur départemental. Ces deux profils, Khanfous et Julia, représentent deux facettes essentielles du rugby tarn-et-garonnais : l'ambition compétitive au plus haut niveau amateur et la loyauté institutionnelle au service d'une communauté locale. Les votes du public seront donc décisifs pour désigner qui, de ces deux leaders, recevra la reconnaissance suprême lors de la soirée du 10 décembre à Montauban.