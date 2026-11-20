Votez pour les Trophées du rugby amateur Tarn-et-Garonne 2026 avant le 4 décembre. Découvrez les nommés et la cérémonie à Montauban.

Les passionnés de rugby du Tarn-et-Garonne ont jusqu'au soir du 4 décembre 2026 pour voter en ligne et élire les meilleurs joueurs et joueuses de la discipline amateur dans le département. Cette consultation numérique vise à récompenser les talents locaux qui font la force du rugby départemental cette année-là.

Cérémonie et Parrain de la Soirée

Les lauréats de ces distinctions seront honorés lors d'une grande soirée du rugby départemental qui se déroulera le 10 décembre à Montauban. L'événement phare de cette reconnaissance aura Sébastien Tillous-Borde comme parrain. L'ancien international du XV de France incarne une figure majeure du rugby français, ajoutant du prestige à cette cérémonie dédiée aux amateurs.

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Organisés par La Dépêche du Midi, en partenariat avec le comité départemental de rugby, ces trophées reviennent pour marquer une nouvelle édition riche en réussites sportives locales. C'est à travers la remise de nombreux prix que chaque rouage de la discipline sera célébré, reconnaissant ainsi l'engagement des clubs et des joueurs sur tout le territoire.

Portrait d'Anthony Dellamaria

Quatre candidats ont été sélectionnés par le jury pour concourir au titre de meilleur joueur de la version 2026 des Trophées du rugby amateur. Anthony Dellamaria figure parmi les nominés, un joueur de 37 ans qui possède un parcours de 31 années de rugby à son actif. Ses 1,98 m le rendent facilement identifiable sur les terrains.

Au début de sa carrière, à l'âge de 6 ans, Anthony Dellamaria a commencé à jouer à L'Honor-de-Cos, où son père était également joueur. En minime, il a intégré l'Entente Honor de Cos - Moissac - Valence d'Agen avant de signer à l'US Montauban pour les catégories Reichel et senior. Après trois saisons à Castelsarrasin, il joue depuis dix ans pour Nègrepelisse.

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La signature de Anthony Dellamaria à Nègrepelisse était une surprise, car il ne connaissait personne dans cette ville au moment de l'invitation de Mouss Garioub. Il a retrouvé Romain Husson avec qui il avait joué à Montauban, mais c'était pour lui un saut dans l'inconnu. Sa première année a été marquée par une superbe montée contre Beaumont-de-Lomagne.

Aujourd'hui, Anthony Dellamaria se sent bien à Nègrepelisse où il a développé de nombreuses amitiés, que les joueurs soient encore actifs ou non. Il est actuellement le plus grand joueur des Diables Rouges, dépassant seul en taille Hicham El Mokthari. Ses préférences tactiques vont aux phases de conquête et à la touche, dans l'ombre des avants.

Ses meilleurs souvenirs incluent un match en équipe fanion à l'Union Sportive Montalbanaise contre Marseille ainsi que la montée acquise avec Nègrepelisse sur la pelouse de Beaumont-de-Lomagne. En dehors du rugby, Anthony Dellamaria est responsable d'une agence d'intérim à Montauban, un métier qu'il trouve prenant et exigeant. Il passe aussi beaucoup de temps à regarder des matchs, que ce soit aux abords des stades ou chez lui.

La Trajectoire de Loris Betton

Loris Betton, 26 ans, complète le panel des nommés avec un profil d'homme fort pour l'assise de Caussade. Il a commencé le rugby à l'âge de 8 ans après un bref passage au basket-ball, motivé par ses amis. Il considère aujourd'hui que ce changement a pu lui faire manquer une belle carrière en basketball, mais il reste à Caussade depuis 18 ans.

Le rugby est profondément ancré dans l'ADN familial de Loris Betton. Son père, Laurent Betton, a surtout joué à Caussade et a été capitaine de l'équipe. En arrivant en senior, Loris Betton a dû composer avec l'image de son père, ce qui lui plaît car cela reste dans la famille. Son frère évolue actuellement en Nationale 2 à Tyrosse depuis deux saisons.

Loris Betton évolue principalement au n° 5 ou au n° 8, selon les matchs et les besoins de son équipe. Il indique ne pas avoir de poste de prédilection, bien qu'il se sente actuellement meilleur en 2e ligne. Il accepte tous les rôles qu'on lui propose, montrant une grande flexibilité sur le terrain.

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Son meilleur souvenir reste le match de la montée à Argentat, une victoire obtenue après une lourde défaite à domicile lors du match aller. Loris Betton qualifie ce scénario de fou et la rencontre de presque parfaite, aboutissant à une montée en Fédérale 2 qu'il partage avec ses coéquipiers de Caussade.

Enjeux et Prochaines Étapes

Le vote en ligne ouvert jusqu'au 4 décembre 2026 permettra de déterminer le vainqueur parmi les quatre finalistes. Cette période de scrutin offre aux supporters une occasion directe d'influencer le résultat des Trophées du rugby amateur 2026.

La récompense finale interviendra lors de la soirée du 10 décembre à Montauban, sous l'égide de Sébastien Tillous-Borde. Les lauréats recevront leurs distinctions lors d'un événement qui met en lumière l'excellence du rugby amateur dans le Tarn-et-Garonne.

Cette initiative de La Dépêche du Midi et du comité départemental permet de reconnaître les efforts collectifs et individuels des acteurs de la discipline. Les trophées visent à célébrer chaque aspect du rugby local, des joueurs aux clubs en passant par les bénévoles.

Les résultats du vote en ligne détermineront quel joueur remportera le titre principal. Ce processus démocratique assure que le lauréat est choisi par ceux qui suivent le plus activement la scène rugbystique du département.

La soirée du 10 décembre constituera le point d'orgue de cette reconnaissance annuelle. Elle réunira la communauté rugbystique pour célébrer les succès sportifs de l'année écoulée dans le Tarn-et-Garonne.