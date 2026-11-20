Les trophées du rugby amateur 2026 en Tarn-et-Garonne récompensent l'excellence locale. Cinq finalistes s'affrontent jusqu'au 4 décembre pour le titre principal.

Les amateurs de rugby du Tarn-et-Garonne disposent désormais d'une fenêtre de vote en ligne qui s'ouvre strictement jusqu'au soir du 4 décembre 2026. Cet événement numérique constitue la première étape cruciale pour déterminer les lauréats qui recevront leurs distinctions lors de la grande cérémonie officielle. Cette soirée d'honneur, prévue pour le 10 décembre, se tiendra à Montauban et mettra à l'honneur les joueurs et joueuses d'élite de la fédération départementale.

La Cérémonie et son Parrain d'Honneur à Montauban

La soirée de remise des prix du 10 décembre à Montauban est parrainée par Sébastien Tillous-Borde. L'ancien international français apporte une légitimité historique à cette édition, renforçant le prestige des trophées organisés par La Dépêche du Midi. Ces distinctions sont décernées en partenariat avec le comité départemental de rugby, soulignant l'importance institutionnelle de la récompense. L'objectif affiché est de célébrer chaque maillon de la chaîne sportive locale, reconnaissant ainsi les efforts collectifs et individuels qui animent la discipline dans le département.

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Les Cinq Finalistes en Course pour le Titre

Le jury a défini un panel restreint de cinq athlètes pour disputer le titre suprême de ces trophées du rugby amateur version 2026. Les noms en lice sont Brice Laplace-Rouge de l'US Finhan, Grégory Paillassa du Garonna XV, Loïc Cavaille du RC Septfonds, Martin Payrastre de l'AS Montbeton-Lacourt, et Mathias Bouissou du SC L'Honor-de-Cos. Le vainqueur final sera désigné exclusivement par le vote public, dont le lien d'accès est mis à disposition des supporters à la fin de l'article promotionnel. Cette méthode garantit que la reconnaissance provient directement de la base amateur qui fait vivre le club chaque semaine.

Grégory Paillassa et la Vision Collective de Garonna XV

Grégory Paillassa, joueur de Garonna XV, incarne une approche du rugby fondée sur la reconstruction et la cohésion. Âgé de 24 ans, ce troisième ligne de prédilection, qui peut aussi évoluer au poste de talonneur, a intégré le club il y a cinq ans suite à une fusion. Son choix de rejoindre un groupe plus rajeuni visait à partager les titres et vivre une dimension compétitive différente de ses années précédentes à Grenade-sur-Garonne. Cette ambition a été couronnée par la victoire au Trophée des terroirs la saison dernière face au SC L'Honor-de-Cos.

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Pour Grégory Paillassa, ces victoires locales servent de levier pour dynamiser le club et attirer de nouvelles recrues parmi les jeunes. Il met en avant un collectif particulièrement uni, où la majorité des joueurs ont déjà coopéré dans divers clubs, facilitant ainsi la création d'une complicité naturelle sur le terrain. Son engagement dépasse le cadre strict de la compétition pour inclure l'éducation des jeunes, illustrant un rôle d'éducateur au sein de la structure.

L'Engagement Réciproque de Loïc Cavaille au RC Septfonds

Loïc Cavaille, pilier du RC Septfonds, représente la fidélité absolue à un club de village depuis douze saisons. Après des débuts à l'école de rugby de Caussade et une interruption pour des études à Bordeaux, il a posé ses valises à Septfonds à l'âge de 18 ans, déterminé à ne plus jamais changer d'horizon. Il attribue cette longévité à l'ambiance unique et conviviale du club, un esprit de maison qui prime sur les résultats sportifs purs.

Son engagement se prolonge bien au-delà du temps de jeu en tant que joueur. Installé définitivement à Septfonds depuis deux ans après une période montalbanaise, il utilise son statut de chef d'entreprise pour sponsoriser le club. Il participe activement à l'animation sociale en organisant des repas avant-match, créant ainsi un cercle vertueux qui attire le public et facilite le recrutement de nouveaux membres. Cette implication multifacette fait de lui un pilier essentiel de la vie associative locale.

La Résilience et la Fraîcheur de Martin Payrastre

Martin Payrastre, troisième ligne de l'AS Montbeton-Lacourt, apporte une dynamique renouvelée au groupe à seulement 21 ans. Son parcours est marqué par une résilience notable, ayant dû mettre sa passion entre parenthèses pendant deux ans durant ses années juniors. Cette interruption temporaire était liée aux exigences rigoureuses de son apprentissage en boucherie, qui avaient prioritairement sollicité son temps et son énergie.

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Retrouver les terrains avec Montbeton-Lacourt pour sa troisième saison au club a été pour lui l'occasion de redécouvrir le plaisir de jouer au rugby. Il se définit avant tout comme un élément porteur de fraîcheur et de dynamisme au sein de la ligne avant. Son arrivée et sa persévérance illustrent comment le rugby local permet de concilier ambitions professionnelles précoces et passion sportive, tout en cultivant un fort esprit de camaraderie au sein de l'effectif.

Les votes en ligne resteront ouverts jusqu'au 4 décembre 2026 pour permettre à chacun de contribuer à l'issue de cette compétition. La révélation du nom du grand vainqueur interviendra lors de la cérémonie du 10 décembre à Montauban, sous l'égide de Sébastien Tillous-Borde. Cet événement réunira l'ensemble des acteurs concernés pour honorer les performances et les valeurs éthiques qui caractérisent le rugby amateur dans le Tarn-et-Garonne.