Vos votes détermineront les lauréats des Trophées Rugby Amateur Tarn-et-Garonne 2026. Élection ouverte jusqu'au 4 décembre pour la cérémonie du 10 octobre à Montauban.

Les支持eurs de rugby du Tarn-et-Garonne disposent de plusieurs jours pour exercer leur droit de vote en ligne afin d'élire les meilleures joueuses et joueurs amateurs de la région. Cette consultation numérique s'achèvera strictement le soir du 4 décembre 2026, marquant la fin de cette étape décisive pour l'attribution des distinctions sportives départementales. La période de vote a été soigneusement calibrée pour permettre à chaque passionné de s'exprimer librement sur les performances observées au cours de la saison en cours.

Détails de la Cérémonie et Parrainage

La récompense de ces talents locaux se déroulera lors d'une grande soirée dédiée au rugby départemental, prévue pour le 10 octobre à Montaubin. Cette célébration annuelle, organisée par La Dépêche du Midi en partenariat avec le comité départemental, vise à honorer les réussites sportives remarquables enregistrées sur le territoire. L'événement mettra à l'honneur chaque maillon de la discipline, reconnaissant ainsi l'effort collectif et individuel des clubs et des athlètes.

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Le prestige de cette soirée est rehaussé par la présence de l'ancien international français du XV de France, Sébastien Tillous-Borde, qui assume la fonction de parrain. Son implication garantit une visibilité accrue aux trophées du rugby amateur, encourageant la participation massive du public. L'objectif affiché par les organisateurs est de transformer cette remise de prix en un moment fort de cohésion pour toute la communauté rugbystique locale.

Clothilde Pasin et le Parcours des Coquelicots Montéchois

Clothilde Pasin, née le 5 octobre 2000, figure parmi les candidates retenues par le jury pour recevoir un trophée honorifique. Issue d'une famille profondément ancrée dans le sport, elle a développé sa passion sous l'influence de son père, footballeur devenu rugbyste, et de sa mère, athlète de course à pied. Cette éducation sportive a été renforcée par la présence de sa sœur jumelle, qui évolue actuellement au plus haut niveau féminin avec Blagnac, après un passage par le Stade Toulousain.

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Son cheminement vers le rugby a débuté à l'âge de douze ans au collège de Montech. La création d'une équipe féminine par trois parents déterminés a permis à Clothilde et à ses camarades de poursuivre leur pratique malgré l'absence de section au lycée. Cette initiative locale a été cruciale pour maintenir la dynamique du sport féminin sur le territoire, offrant aux jeunes filles un cadre pour grandir ensemble et vivre leur passion.

Après plusieurs années passées à Montauban, Clothilde Pasin est revenue vers ses premiers clubs avec les Coquelicots Montéchois. Elle exerce aujourd'hui sa profession de technicienne réseau à la SAUR tout en maintenant un engagement sportif intense. Pour la candidate, le rugby incarne des valeurs de confiance, de solidarité et d'engagement qui transcendent le terrain de jeu. Sa nomination est présentée comme le reflet de l'ensemble de l'équipe et du club, décrit comme une véritable famille unie par des valeurs fortes.

Inès Gasparotto, Capitaine de l'Union Sportive Montalbanaise

Une autre nommée, Inès Gasparotto, représente l'Union Sportive Montalbanaise (USM) dans cette édition des trophées. Bien qu'elle n'ait rejoint l'effectif que cette saison, son influence dépasse largement les statistiques sportives. Ses coéquipières, dont Pauline Senocq, soulignent son rôle central en tant que figure maternelle et leader spirituel du groupe, capable de rassembler et de motiver les joueuses dans les moments difficiles.

La reconnaissance de Inès Gasparotto repose sur son exemplarité dans l'engagement et l'état d'esprit qu'elle transmet quotidiennement. Son leadership est perçu comme irréprochable, tant sur le plan sportif qu'humain. Cette dualité entre performance technique et qualité relationnelle fait d'elle un profil idéal pour représenter les valeurs du rugby amateur telles que promues par La Dépêche du Midi et les instances départementales.

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Impact et Prochaines Étapes pour les Clubs

Le vote en ligne constitue le mécanisme democratique central pour désigner les lauréats de ces distinctions annuelles. Chaque voix compte pour déterminer qui portera fièrement les couleurs de son club lors de la cérémonie du 10 octobre à Montauban. Cette procédure permet de garantir que les récompenses reflètent véritablement l'appréciation des supporteurs et des acteurs de la région.

Les trophées 2026 marquent une nouvelle étape dans la célébration du rugby amateur en Tarn-et-Garonne. En réunissant des athlètes aux parcours divers, de Montech à Montauban, l'événement met en lumière la richesse du tissu sportif local. La participation active des clubs aux processus de sélection et de vote assure la pérennité et la vitalité de cette tradition annuelle.