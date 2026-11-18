Découvrez les finalistes des Trophées du rugby amateur 2026 dans le Lot. Votez en ligne jusqu'au 25 novembre 2026 pour Léon Bouthé Gibrat, Hugo Farina et Benjamin Ferrières.

Le public dispose de son prochain week-end pour élire les athlètes d'exception du département. Le scrutin en ligne pour les Trophées du rugby amateur 2026 dans le Lot est officiellement ouvert depuis le mercredi 18 novembre. Les électeurs disposent de cette période pour soutenir leurs favoris parmi une sélection rigoureuse de talents émergents et confirmés.

La clôture du vote est fixée au soir du 25 novembre 2026. Cette échéance marque la fin des opérations de décompte des suffrages exprimés par la rédaction et les lecteurs de La Dépêche du Midi. L'organisation de ce rendez-vous annuel s'inscrit dans une dynamique de valorisation du sport amateur local, pilotée conjointement par le média régional et le comité départemental.

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Détails du scrutin et mécanisme de vote

Le processus électif désigne les lauréats qui recevront leurs distinctions lors d'une cérémonie solennielle. Cette grande soirée du rugby départemental est programmée pour le 1er décembre à Pradines. La date et le lieu confirment l'importance accordée à la reconnaissance des acteurs de la discipline dans la vie sociale locale.

La structure du vote s'articule autour de plusieurs catégories spécifiques. Les internautes peuvent ainsi influencer les résultats pour les joueurs, les joueuses, et les jeunes espoirs. Chaque nomination représente un effort collectif et individuel reconnu par une institution sportive structurée.

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Léon Bouthé Gibrat et Hugo Farina en lice

La catégorie Meilleur joueur de Régionale 1 oppose trois candidatures de premier plan. Léon Bouthé Gibrat, originaire de Gourdon, est l'un des principaux prétendants au titre. Son parcours sportif remonte à ses quatre ans, marqué par une influence familiale forte. Son père et ses oncles l'ont initié au ballon ovale lors de ses années à l'école de rugby du club de Périgueux.

À l'âge de 18 ans, Léon Bouthé Gibrat a rejoint le club de Gourdon XV Bouriane. Il s'y est imposé comme un titulaire indispensable au milieu de la ligne. Il évolue actuellement aux postes de deuxième ou troisième ligne. Son club traverse une saison complexe et vise une qualification pour les phases finales de Régionale 2. Son engagement sportif justifie entièrement sa nomination parmi les favoris du public.

La seconde candidature majeure relève de la génération 2002. Hugo Farina, né en cette année, possède une trajectoire sportive remarquable. Il a intégré les sélections départementales dès les catégories U14 et U14 minimes. Il a ensuite continué sa progression en catégories cadets et juniors, confirmant son talent précoce.

Son poste de prédilection est celui de centre, bien que ses qualités techniques lui permettent d'occuper l'ouverture. Hugo Farina combine une aisance naturelle avec une vision tactique exigeante. Il se distingue comme un défenseur redoutable, capable d'effectuer de multiples interceptions. La saison précédente, il a réalisé entre quatre et cinq interceptions décisives. Sa capacité à lire le jeu lui permet aussi de placer des plaquages efficaces immédiatement après la réception du ballon par l'adversaire.

En attaque, Hugo Farina démontre une vitesse de course et une variété de rythmes déstabilisants. Son jeu au pied se caractérise par une grande précision technique. Lors de la saison passée, il a contribué à la montée de son club en Fédérale 3. Il a inscrit quatorze essais et figurait parmi les joueurs titulaires lors de la demi-finale d'Occitanie et du quart de finale national. Son palmarès individuel et collectif en fait un candidat de choix.

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Benjamin Ferrières, pilier expérimenté et passionné

Benjamin Ferrières, surnommé Saucisse par ses pairs, incarne le renouveau et la longévité sportive. Âgé de 34 ans, il travaille comme chauffeur poids lourds dans le secteur des travaux publics. Il exerce également les fonctions de pilier au Club Omnisports de Castelnaudais. Son entrée dans le rugby s'est produite à 22 ans, après quinze années consacrées exclusivement au football.

Benjamin Ferrières a passé sept saisons consécutives à Honor-de-Cos avant de rejoindre le CO Castelnaudais il y a cinq ans. Il a choisi ce nouveau club pour son esprit familial et convivial. Sa première saison dans ce nouveau maillot a été marquée par une finale d'Occitanie et un quart de finale national. L'accueil chaleureux des supporters lors de cette finale demeure son souvenir sportif le plus marquant.

Actuellement, l'objectif de Benjamin Ferrières est d'assurer une place dans la première partie du classement. Il souhaite revivre les émotions fortes de ses précédentes finales. Il affirme continuer à jouer tant que le plaisir de l'affrontement sportif est présent. Sa nomination aux Trophées du rugby amateur départemental constitue une reconnaissance flatteuse pour un joueur qui reste discret sur le plan médiatique.

Prochaines étapes et cérémonie de récompense

Le décompte des voix s'achève donc ce vendredi 25 novembre 2026. Les résultats définitifs seront révélés lors de la soirée du 1er décembre. La cérémonie se tiendra à Pradines, au cœur du Lot. Cet événement rassemblera l'ensemble des clubs, des joueurs et des supporters pour célébrer la saison écoulée.

La Dépêche du Midi, en collaboration avec le comité départemental, veille au bon déroulement de ces Trophées du rugby amateur 2026. L'opération vise à honorer chaque rouage de la discipline, des jeunes espoirs aux figures confirmées. Les lauréats seront ainsi récompensés pour leur investissement et leur performance durant cette année sportive.