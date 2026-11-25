La FPP dévoile le palmarès 2026 des Trophées de la Piscine et du Spa. Découvrez les lauréats 2026 et les innovations qui marquent le marché des piscines en France.

La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa a officiellement rendu public les lauréats de la 21e édition des Trophées de la Piscine et du Spa pour l'année 2026. Ce classement annuel met en lumière 41 réalisations exceptionnelles sélectionnées pour leur créativité esthétique et leurs innovations techniques. La France confirme ainsi sa position de leader européen avec 3,7 millions de piscines familiales recensées sur le territoire. Le secteur continue de dynamiser le marché avec l'installation de 90.000 nouveaux bassins durant l'année 2025.

Leaders du Marché et Statistiques de Croissance

Le secteur français des piscines privées affiche une vitalité remarquable selon les données de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa. Avec 3,7 millions d'installations comptabilisées, le pays détient le titre de champion d'Europe pour ce type d'équipement résidentiel. Cette domination s'appuie sur une demande constante de confort et de bien-être pour les foyers français. Les professionnels observent une fidélisation des clients qui cherchent à améliorer leur cadre de vie immédiat.

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La tendance à l'équipement individuel reste très forte avec 90.000 foyers supplémentaires ayant fait le choix d'un bassin en 2025. Cette croissance démontre l'intérêt durable des consommateurs pour les aménagements extérieurs et intérieurs. Les projets varient du compact à l'exceptionnel, répondant à une diversité de besoins et d'espaces disponibles. L'innovation technique accompagne cette expansion pour optimiser l'usage et la maintenance au quotidien.

Innovations Techniques et Efficacité Énergétique

La marque Waterair remporte le Trophée d'or dans la catégorie des modèles inférieurs à 20.000 euros avec sa structure en kit Tina. Ce modèle se distingue par une filtration à cartouche conçue pour être économe en eau. L'efficacité énergétique et la simplicité d'installation sont les atouts majeurs de cette victoire. Le jury a salué l'approche rationnelle qui allie accessibilité et performance technique pour les acquéreurs.

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Aqua System et L'Esprit Piscine obtiennent le Trophée d'or pour leur concept intérieur avec fond mobile carrelé. Cette réalisation s'intègre parfaitement dans des espaces au design épuré et contemporain. L'innovation réside dans la flexibilité d'usage qui permet de transformer la pièce. Cette solution répond à une demande croissante d'aménagements multifonctionnels en milieu urbain.

Design Exceptionnel et Projets Sur Mesure

Piscines de France Annonay décroche la première place pour les petits espaces avec un modèle de moins de 10m2. Le format compact optimisé inclut une plage immergée pour maximiser le confort d'usage. Cette solution cible les propriétaires disposant de surfaces limitées mais souhaitant garder le luxe de la piscine. L'optimisation de chaque mètre carré est une compétence reconnue par les experts du jury.

Diffazur Piscines est distinguée dans la catégorie des formes libres de moins de 40m2 avec un modèle en béton armé. La terrasse en bois ajoute une touche naturelle à cette réalisation de grande qualité. La maîtrise technique requise pour ce type de structure complexe a été particulièrement saluée. Le choix des matériaux nobles garantit une durabilité et un aspect visuel premium.

Piscines de France Porto-Vecchio reçoit une récompense pour un bassin à débordement sur trois côtés mesurant 13 mètres. Cette installation spectaculaire offre une vue imprenable et une intégration paysagère réussie. La réalisation d'un débordement sur trois côtés représente 24 mètres linéaires de construction. L'ouvrage inclut une sous-œuvre de 1,5 mètres pour assurer la stabilité structurelle de l'ensemble.

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Critères d'Évaluation et Futur du Secteur

Le jury a appliqué des critères rigoureux pour décerner les 41 prix dans 17 catégories différentes. L'exigence esthétique et le confort d'usage sont les piliers de cette sélection annuelle. Le respect de l'environnement guide également les choix vers des technologies plus vertes. Les professionnels du secteur s'appuient sur ces retours pour orienter leurs prochaines innovations.

Les matériaux comme l'aluminium double-peau et les revêtements en membrane armée Touch Élégance sont prisés. Les options techniques incluent des électrolyseurs au sel avec régulation pH et contrôle Redox. La présence de pompes à chaleur Full Inverter démontre la recherche d'efficacité énergétique. Ces équipements assurent une gestion optimale de la température et de la qualité de l'eau.

L'éclairage par mini-projecteurs LED blancs et les couvertures de sécurité automatiques font partie des standards qualitatifs. Les plages en bois ipé avec garde-corps en inox 316L offrent une résistance supérieure. Le grès cérame gris anthracite complète l'esthétique moderne de ces réalisations premium. Ces choix techniques garantissent une longévité accrue face aux conditions climatiques variables.

La mise en place de volets roulants immergés sous caillebotis avec système Autofix sécurise les bassins. Cette innovation mécanique facilite la manipulation quotidienne pour les utilisateurs. La combinaison de ces éléments crée des environnements de baignade sûrs et agréables. Le palmarès 2026 reflète donc une maturité technologique et artistique du marché français.